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Укрощение строптивых

30 января
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30 января 1970
Рать бдительных стражей и поводырей советского кино была поистине неисчислимой. И что более важно - многоярусной. Мощный корпус консультантов и рецензентов, бдительные сторожа из «заинтересованных ведомств» - это далеко не все звенья, под прессом которых находился наш кинематограф.
Монопольное право определять и проводить политику в духовной сфере принадлежало партийному руководству. В горкомах партии, в республиканских ЦК, в отделах культуры и пропаганды ЦК КПСС восседали тысячи инструкторов, под тотальным контролем которых находились все сферы и участки культуры, в том числе и кинематограф.
Средств давления у комитетчиков было вполне достаточно, чтобы сломить даже самых упорных. На обсуждении фильма А. Германа «Проверка на дорогах» главным редактором было напрямую заявлено: «Когда идет речь об идейной концепции картины, мы должны быть беспощадны».
Формы «беспощадности» были самые разнообразные.
«Старайтесь некоторые планы режиссеров ломать, предлагать другие. Надо активнее действовать. Надо прямо говорить— если такую-то тему не будете делать, то 2—3 года будете в простое (...) Действуйте энергичнее в этом отношении, если нужна помощь — поможем!» (Из выступления И. Кокоревой на заседании Главной сценарной редакционной коллегии Комитета 30 января 1970 года)
В числе наиболее ходовых мер «укрощения строптивых» были наказание 2-й или 3-й категорией, удушение прокатом, проработка в прессе, отлучение от фестивалей.

Публикация журнала "Советский экран" № 10, 1989 год
Автор - Валерий Фокин
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персоны
Алексей Герман
фильмы
Проверка на дорогах

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