«Вишневый сад. Продолжение». Первая читка

анонс

«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».

Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери.

28 мая 2007

Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий.