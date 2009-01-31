Фестивали недели

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31 января 2009
В последнюю неделю января завершают свою работу два фестиваля - в Роттердаме и в Гетеборге.
На 38 Международном кинофестивале в Роттердаме (21 января - 1 февраля) программа была построена по новому, упрощенному принципу: она разделена на три основные секции. В рамках этих секций - полно- и короткометражные картины, арт-инсталляции, а также живые выступления. Таким образом, фестиваль удовлетворил требования поклонников как кино, так и современного искусства.
Секция «Светлое будущее» — стартовая площадка для начинающих режиссеров. В рамках этой секции фестиваль представил самые важные и занимательные новые работы дебютантов и молодых режиссеров со всего мира. В основном, в секции представлены первые и вторые фильмы режиссеров. Частью секции являются конкурсы VPRO Tiger Awards Competition за первый и второй фильм и Tiger Awards Competition за короткометражный фильм.
В рамках секции «Спектр» представлены работы опытных режиссеров и художников, которые предлагают, по мнению организаторов Фестиваля, внести существенный вклад в развитие культуры кино. «Спектр» соединяет вместе самые значительные и инновационные фильмы года, новые работы выдающихся мастеров кино и самые сильные работы признанных режиссеров. «Спектр», как и «Светлое будущее», устанавливает высочайший стандарт качества, сущности и стиля кино. На предыдущих фестивалях короткому метру выделялась отдельная секция, однако в 2009 году большая часть короткометражек представлена в «Спектре».
В рамках секции «Сигналы» представлены несколько тематических программ, выставок или выступлений. Фестиваль фокусируется на специфических темах и вневременных идеях, представленных в фильмах выдающихся режиссеров и произведениях видеоартистов.
В 2009 году в «Сигналах» представлены следующие темы: творчество Ежи Сколимовски, Паоло Бенвенути, Петера Лихти, а также программы «Размер имеет значение», «Голодные призраки», «Сперва самое важное», «Молодое турецкое кино», «Восстановленное».
Кроме фильмов на фестивале также выступали такие музыканты и видеоартисты, как Алан Куртис и Gangpol und Mit, Блектум из Блекдома, Maga Bo & MC Bnegão, Джефф Кин, Питер Реберг (Pita) и другие.
Роттердамский фестиваль считается событием, по большому счету, в мире авторского кино. Местная пресса не случайно сокрушается по поводу отсутствия звезд различной величины на красных дорожках. Однако в 2009 году выбор фильма на открытие фестиваля все-таки подогрел общественный интерес к нему.
«Голодные призраки» — дебютная картина в прошлом актера Майкла Империоли (известного по сериалу «Клан Сопрано»). Поставленная в Нью-Йорке картина рассказывает, по словам директора фестиваля Рутгера Вольфсона, о «душах, ищущих себя на пути к освобождению».
Тем не менее, байеров больше интересовала мировая премьера другого фильма, дебютной картины британского режиссера Саймона Эллиса «По-собачьи: любовная история», которую один из участников фестиваля назвал «портретом сексуально одержимой Британии».
Также в рамках подсекции «Размер имеет значение» фестиваль предоставил площадку для разных режиссеров, включая «канадское чудо» Гая Мэддина, для показа их работ, снятых специально для огромных экранов, расположенных на открытом воздухе.
Вне конкурса состоялись премьеры довольно интригующих картин. Например, «Морфий» Алексея Балабанова, основанный на рассказах Михаила Булгакова, и мировая премьера «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, повествующего о нобелевском лауреате - поэте Иосифе Бродском. Также были показаны «Карамазовы» Петра Зеленки и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла.
Завтра определятся победители этого фестиваля, а уже на следующий день, 2 февраля, станут известны обладатели призов и 32 Международного фестиваля в Гетеборге, начавшего свою работу 23 января.
8 фильмов участвуют в фестивальном конкурсе «Скандинавское кино». Премия Скандинавского кино (100000 шведских крон и статуэтка кинодракона Эрнста Билльгрена) была учреждена в 1989 году. В прошлом году ее получил фильм «Впусти меня» Томаса Альфредсона.
Все восемь фильмов демонстрировались в главном фестивальном зале. Показ программы начался с 23 января картиной «Королева и я» (реж. Нахид Перссон Сарвестани).
В состав жюри вошли Винка Видеманн — продюсер и консультант по сценариям, Дания; Мариан Састад Оттесен — актриса, Норвегия; Микаэль Марсимайн — режиссер, Швеция; Аули Мантила — продюсер и режиссер, Финляндия.
Режиссер Рой Андерссон стал новым почетным президентом Международного кинофестиваля в Гётеборге, сменив на этом посту Ингмара Бергмана. В этом фестивале Андерссон будет участвовать программой своих короткометражных фильмов
Международный кинофестиваль в Гётеборге и Рой Андерссон уже работали совместно над рядом проектов. Один из них — короткометражка «Мир славы», которая открыла эстафетный кино-проект «90 минут 1990-х годов» в 1991 году. «Мир славы» был показан в 2009 году перед фильмом открытия.
Кроме основного конкурса также было представлено еще одиннадцать шведских мировых премьер — шесть документальных и пять игровых фильмов.
Премия Ингмара Бергмана предназначена для открытия новых талантов. Она была учреждена в 2007 году и впервые вручена Андреа Арнольд за фильм «Красная дорога». В 2008 году она отправилась в Испанию с картиной «Одиночество» Хайме Росалеса.
8 претендентов будут бороться за премию, которая присуждается «режиссеру, дебютирующему фильмом, посвященным проблемам бытия в широком смысле и демонстрирующим динамическое или экспериментальное понимание кинематографических средств выражения». Среди номинантов - известный сценарист Чарли Кауфман («Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума»), снявший фильм «Синекдоха, Нью-Йорк».
Кроме основных конкурсов были показаны программа, посвященная турецкому кино, гала-показы таких нашумевших картин, как «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла, и многое другое.
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персоны
Рой АндерссонАлексей БалабановИнгмар БергманДэнни БойлПетр ЗеленкаМайкл ИмпериолиЧарли КауфманГай МэддинЕжи СколимовскийАндрей Хржановский
фильмы
Впусти меняКарамазовыМиллионер из трущобМорфийНью-Йорк, Нью-ЙоркПолторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину

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