"Восхождение" Ларисы Шепитько

Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе. В этом же, 70-м году, главный редактор "Нового мира" Александр Твардовский будет снят с должности и уйдет на пенсию...

Через пять лет после публикации повести режиссер Лариса Шепитько взялась за экранизацию "Сотникова".

Холодной зимой (мороз до минус 30) 1976 года съемочная группа фильма "Восхождение" прибыла в город Муром. Лариса Шепитько специально выбрала для натурных съемок угрюмые муромские леса - фильм должен был получиться предельно правдивым и жестким.

9 января снимали возвращение Сотникова и Рыбака в лагерь. Это одна из ключевых сцен в фильме - по вине Сотникова, который начал перестрлку (хотя можно было затаиться, а потом тихо уйти), оба попадают в смертельную переделку.

Из воспоминаний Владимира Гостюхина:

«Разгоряченный удачей, Рыбак рвется вперед — быстрей добраться до лагеря, уйти из деревни, вернуться к своим. Больной Сотников еле тащится за ним, отстает, мешает, задерживает его Стоял сильный мороз, хлестала вьюга, вдобавок наметал снегу ветродуй. Я нес овцу, и когда к концу эпизода уходил вдаль и слышал команду: «Стоп!», то поворачивался и видел копошащийся белый клубок: то был Плотников, которого моментально заносило снегом (а он снимался в одной шинельке). И каждый раз, каждый дубль к нему бросалась Лариса Ефимовна, накрывала своим телом, растирала ему уши, руки. И вот уже их обоих заносило снегом... Этот заметаемый снежной пеленой клубок снится мне до сих пор по ночам и вызывает в сердце щемящую боль, а может, любовь или благодарность... не знаю...»



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино о войне"