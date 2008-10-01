«Золотой феникс»: Шестой день фестиваля

Откроется новый день фестиваля показом фильма режиссера Александра Миндадзе «Отрыв» в смоленском кинотеатре «Современник» в 10.00.

«Отрыв» - режиссерский дебют известного сценариста Александра Миндадзе. Фильм повествует о том, как человек, потерявший в авиакатастрофе жену, пытается выяснить истинную причину происшедшего. Преодолевая круговую поруку лжи, он вынужден на время забыть о горе. Внедрившись в компанию пилотов другого, шедшего навстречу, но избежавшего падения самолета, он празднует со спасшимся экипажем его второе рождение.

Неожиданно минуты горя оборачиваются для героя невиданной и никогда не испытываемой до этого вспышкой свободы. А маскировка становится сладкой ловушкой, попав в которую он проживает яркие часы своей жизни.

Серые повседневные будни, к которым герой в конце концов возвращается, контрастно оттеняют яркость недавних событий. Происходящее на экране отражает течение жизни, где простое переплавляется в необычное, а горе оборачивается радостью.

Фильм удостоен премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинациях «Лучший фильм-дебют» и «Лучший сценарий».

Вечером пройдут показы и творческие встречи сразу в двух кинотеатрах: «Современник» и «Россия Премьер». В 19.00 в «Современнике» кинорежиссер Валерий Николаев представит свой фильм «Медвежья охота» - боевик по роману Петра Катериничева «Охота на медведя». События сюжета разворачиваются вокруг фондового рынка. Главный герой — российский брокер по прозвищу Медведь — задумывает крупную игру, в которую оказываются вовлечены финансы и интересы различных политических течений.

Фильм удостоен премий нескольких кинофестивалей.

В 21.30 состоится премьерный показ исторической драмы Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоановна!». Кинокартина посвящена малоизвестному периоду истории государства Российского 18 века. Вся Европа и Россия потрясены неожиданной смертью юного императора России Петра Второго. Он скончался четырнадцати лет отроду, не оставив после себя ни наследника, ни завещания. Кому же достанется корона Российская?! Началась ожесточенная борьба за власть...

Фильм удостоен специального приза на выборгском кинофестивале «Окно в Европу».

После показа зрителям представится возможность задать вопросы Народной артистке России, кинорежиссеру Светланой Дружининой.

В 19.00 в кинозале «Премьер Россия» начнется Творческий вечер Народного артиста России, кинорежиссера Всеволода Шиловского под названием «Две жизни».

В 21.30 зрителям будет представлен фильм «Дед Мороз поневоле». Фильм рассказывает, как программист Леша после развода с женой приезжает из Петербурга в Москву к родному брату Сергею. Однажды, в одиночестве бродя по столице и скучая, он встречает прекрасную незнакомку и влюбляется в нее. Но через несколько мгновений девушка исчезает в толпе так же внезапно, как и появилась. Леша корит себя за нерасторопность, жалеет, что не успел познакомиться с исчезнувшей красавицей. Брат Леши – актер. Во время новогодних праздников, как и многие его коллеги, он подрабатывает Дедом Морозом. Заказов очень много, и чтобы везде успеть, Сергей просит брата подменить его на одной корпоративной вечеринке. Сначала Леша отказывается – он не представляет себя в роли массовика-затейника, но в конце концов соглашается на эту авантюру. Знал бы он, чем закончится этот вечер!

Вечер завершится творческой встречей с создателем картины – Заслуженной артисткой России Еленой Цыплаковой.