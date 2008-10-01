«Мы и наши близкие». Ретроспектива фильмов Глюкли и Цапли в «Родине»

1 и 2 октября киноцентр «Родина» и компания TOUR de FILM представили первую ретроспективную программу экспериментальных фильмов Глюкли и Цапли, неутомимых и отважных бойцов петербургской арт-сцены и феминистского движения с начала 90-х годов.

Их проекты, как это ни парадоксально, рождались из сотрудничества с мужчинами. Никакого парадокса, однако, здесь нет: «Мы и наши мужчины» могла бы, по словам художниц, называться эта ретроспектива. Феминизм Глюкли и Цапли рожден не из противостояния мужчины и женщины, а из противостояния всему, что мешает продуктивному сотрудничетву людей всех полов, возрастов, профессий и национальностей: несправедливости, жадности и ненависти к слабым и незащищенным. Их феминизм – это про любовь, солидарность и сотрудничество. Близость.

Союз Натальи Першиной-Якиманской (Глюкля) и Ольги Егоровой (Цапля), возникший как «Фабрика найденных одежд» в 1995 году, известен серией перформансов и акций в городской среде, выставками, посвященными феномену одежды, а также рядом международных арт-проектов. Их любимые герои и альтер-эго – «Белые», ставшие их своеобразной маркой: «Действуют постоянно. Являются участниками многих акций, перформансов и видеофильмов. Появляются при помощи двух костюмов химической защиты. Бесполы. Абсолютно пусты, поэтому могут становиться кем угодно. Избавлены от всех психологических, расовых, гендерных и прочих проблем. Существуют для того, чтобы проявлять секретные свойства пространства и меняют его в сторону идеального.»

Фильмы Глюкли и Цапли – результат их более недавнего творчества. Это эволюция формы, в которой они выражали свои идеи в 90-е и сейчас. Именно поэтому мы включили в программу ретроспективы их фильмов рассказ о самом периоде, продуктом которого они являются. Художницы расскажут о петербургской арт-сцене с начала 90-х годов, а также об идеях, которые легли в основу их творчества. Рассказ будет дополнен демонстрацией видеозаписей их ранних перформансов и пройдет при участии других героев нашего времени.

ПРОГРАММА

Среда, 01.10.2008

• ТРИ МАТЕРИ И ХОР

Россия, 2007, 32 мин.

Сценарий и режиссура: Глюкля и Цапля.

Композитор: Михаил Крутик.

Музыкальный руководитель: Игорь Грибков.

Актеры: матери — Катя Маркова, Юля Каманина, Света Строгова, хор — Людмила Доливо-Добровольская, Леонид Боряев, Наталья Першина, Ольга Егорова, Вася Куразенков, Паша Анархист.

Финансирование : Botkurka Konstholl,Stockolm

Консультант: А Скидан

Продюсер: Д Виленский

Фильм «Три матери и хор», который откроет программу вечера, помещает три модели «типичных» современных русских матерей в синтезированное пространство греческой трагедии. Каждая из них рассказывает свою историю, пронизанную драмой бытовых мелочей, лишенную пафоса образа «матери-героини». Полифония, которую создают комментарии «хора», доводит до максимума концентрацию безысходности в этих микро-трагедиях, разыгрывающихся под знаком терроризма любви. Отрицать любовь в пространстве семьи равнозначно отрицанию коммунистической партии в советском обществе. Чистый голос маленького ребенка, который рефреном повторяет «Мамочка моя, ты самая лучшая у меня» звучит как яд, который тем более страшен, что ему нельзя сопротивляться, он олицетворяет ту боль и радость, которую мы так эффективно используем, чтобы задушить друг друга во имя Любви.

Видеоинсталляция "Три матери и хор," на основе которой был создан фильм, получила Национальную премию в области современного искусства "Черный квадрат." Фильм был показан на Оберхаузенском кинофестивале в 2008 году, также на многих выставках современнного искусства в Европе.

• ТРИЛОГИЯ

Триумф хрупкости

Погружение

Памяти бедной Лизы

Россия, Швеция, 2002, 13’32”.

Сценарий и режиссура: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) и Ольга Егорова (Цапля)

Операторы :Дмитрий Виленский, Анна Колосова.

Финансирование проекта: Rooseum Center for Contemporary Art, Швеция.

Благодарность: ученикам Нахимовского училища и водолазам г Ломоносова,а также Чарльзу Еше (Шотландия)

«Трилогия» включает три фильма-перформанаса – «Триумф хрупкости», «Погружение» и «Памяти бедной Лизы». В них тема мечты и истины отождествляется с материей, с тканью. Моряки, марширующие по «свадебным» маршрутам Петербурга, держа в руках крошечные белые платья – платья мечты в руках романтических героев, грубоватых мужчин-подростков, которые призваны стать принцами чьих-то грез. Их жизнь связана с водой, и мотив воды пронизывает все фильмы трилогии. Вода является стихией и любви, смерти и неизвестноси. Резюмирует «Трилогию» тридцатисекундная запись знаменитого прыжка Глюкли и Цапли в Лебяжью Канавку так, как это сделала когда-то Бедная Лиза.

Фильм «Триумф хрупкости» был отдельно показан на 49 Оберхаузенском кинофестивале в 2003 году.

• АЛЫЕ ПАРУСА

Россия, Швейцария, 2005, 20 мин.

Сценарий и режиссура: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) и Ольга Егорова (Цапля)

Оператор: Владимир Брыляков

Монтаж: Кирилл Шувалов

В ролях: Татьяна Федорова, Елена Капранова, Тамара Коновалова, Алла Турищева, Людмила Алексеева; Александра Беляева, Мария Федорова, Наталья Баранова, Екатерина Андреева, Полина Заславская, Ольга Денисова, Алена Бакунина, Анна Шабарова, Мария Бориславская, Ирина Парщикова

Особая Благодарность Наталье Яценко и Андрею Хржановскому

Финансирование: Pro Helvetia Foundation (Швейцария); XL галерея (Москва).

Фильм «Алые паруса» в каком-то смысле дополняет «Трилогию», являясь продолжением темы воды и грез или фантазией на тему одноименного романа Александра Грина. Группа из уже немолодых Ассоль, уставших от ожидания принца, врывается на фабрику, чтобы силой забрать алые паруса у молодых девушек, которые их шьют. Многогранность аллюзий фильма – недостижимость мечты, подмена мечты объектом вожделения, красота и абсурдность стереотипных идеалов, антитеза пассивного ожидания и действия – отводит ему особое место в творчестве Цапли и Глюкли. По сути, это их первый самостоятельный фильм, снятый как таковой, не являясь продолжением перформанса. Но долговременная работа этих художниц в жанре перформанса наложила свой отпечаток на фильм как в содержании, так и в подчеркнутой театральности.

Фильм был показан на 53 Оберхаузенском кинофестивале в 2007 году.

• ОВЦЫ И СНЫ

Россия, Великобритания, 2008 (27 мин.)

Режиссеры: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) и Кирилл Шувалов

Оператор: Кирилл Шувалов

Монтаж: Кирилл Шувалов

В ролях: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля), Хью Скот, Сьюзан Морланд

Новый фильм «Sheep and Dreams», снятый весной 2008 года в Уэльсе, закончит программу первого вечера. Двое артистов и куратор собираются al fresco с тем, чтобы обсудить, есть ли сны у овец и что им снится. Разговоры балансируют на грани научной дискуссии и абсурда и перебиваются статичными «показами мод».

Четверг, 02.10.2008

• ПЕРЕСТРОЙКА – ЗОНГШПИЛЬ: ПОБЕДА НАД ПУТЧЕМ (Премьера!)

Россия, 2008, 27 мин.

Сценарий: Ольга Егорова (Цапля), Дмитрий Виленский, Наталья Першина-Якиманская (Глюкля)

Режиссер: Ольга Егорова (Цапля)

Костюмы, декорации: Дмитрий Виленский, Николай Олейников

Оператор: Артем Игнатов

Композитор: Михаил Крутиков

Звукооператор: Сергей Князев

В ролях: АнтонЗахарьев, Александр Петров, Юрий Лейкин, Юрий Фиронов, Екатерина Ионас, Марфа Шувалова и ее друзья

Mузыкальный руководитель хора: Игорь Грибков

Певцы: Ирина Зайцева, Ирина Гринберг, Михаил Трофимов, Александр Топурия, Николай Курбатов

Благодарность: Павлу Медведеву, Cергею Гельверу, Студии Док фильма СПБ, Наталье Яценко, Вере Бирон, Светлане Cвирко, Томасу Кэмбалу, музею Достоевского, Софии Акимовой

Премьера абсолютно нового фильма, который Глюкля и Цапля сделали в содружестве с группой "Что делать", членами которой художницы являются со времени ее основания в 2003 году. Этот фильм - попытка осмысления соответствующего периода времени и пути от надежды к разочаровнию, который мы прошли с тех пор. Стилистически фильм является продолжением идей, начатых в фильме "Три матери и хор". Хор здесь снова является важным участником действия, пытаясь рассудить персонажей - типичных "гладиаторов" на арене Перестройки. Новый русский бизнесмен в малиновом пиджаке, националист, революционер - все представляют пути России, каждый со своей приспособленческой демократией, воплощенной в образе Демократа, перебегающего от одного персонажа к другому и согласного на любые предложения. "Равенство" - то единственное понятное слово, которое не вспомнил ни один из персонажей и которое неудобно ни одному из них...

• ЗООПАРК (Премьера!)

Росия, 2008, 20 мин.

Сценарий и режиссура: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) и Ольга Егорова (Цапля)

Операторы:Александр Симонов и Сергей Князев

Монтаж: Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) и Кирилл Шувалов

В ролях: Елена Сафронова и Ольга Соловьева

Продюсер:Вячеслав Демиденко

Помощь в исследовании: Нина Филюта, Елена Сафронова, Ольга Соловьева, Ганна Делемень, Ольга Чепурная, Маша Шликевич, Ирина Плешак

Благодарность: Татьяне Cамохиной, Татьяне Федориченко, Cанкт-Петербургскому Зоопарку.

Особую благодарность за бескорыстное сотрудничество и неугасимую веру в проект ФНО приносит НАТАЛЬЕ ЯЦЕНКО

• «Мы и наши близкие» - мультимедийный рассказ Глюкли и Цапли об их искусстве, истории и коллективном творчестве. Вопросы и ответы.

Тринадцать лет совместного творчества Глюкли и Цапли породили историю сотрудничества с артистами, кураторами, критиками, поэтами, моделями, хореографами, режиссерами, операторами и героями повседневности, такую же богатую, как и сама история их творчества. Это та новая петербургская арт-сцена, которая зарождалась в 90-е годы – время столь же бурлящее, сколь и забытое, несмотря на то, как недавно происходили эти события. Ранние перформансы Глюкли и Цапли оригинальны в той же мере, в какой являются продуктом своего времени. Художницы сами отберут фрагменты видеозаписей этих перформансов с тем, чтобы рассказав историю одного творческого тандема, рассказать и нашу коллективную историю последних двух десятилетий.



Куратор программы: Мария Виноградова

Сайт фестиваля Directors Lounge:

Сайт киноцентра «РОДИНА»: [b]Организаторы: Киноцентр «РОДИНА»-компания «Tour de Film»Куратор программы: Мария ВиноградоваСайт фестиваля Directors Lounge: www.directorslounge.net Сайт киноцентра «РОДИНА»: www.rodinakino.ru