Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Я шагаю по Москве, как шагают по доске...

10 октября
Все года

Хроника кино >>
10 октября 1963
В первых числах октября 1963 года съемочной площадкой фильма "Я шагаю по Москве" стал один из дворов на Мосфильмовской улице, где снимали танцы. Помните, молодежь танцует под патефон, а Колька с балкона пытается докричаться до соседнего дома, где живет невеста Сашки, и никак не может. Тогда он выключает музыку, и все танцующие хором вызывают невесту. Через несколько дней съемки проводились во 2-ом павильоне Мосфильма, где прошло освоение декорации "отделение милиции": 8—9 октября сняли один из самых смешных эпизодов, где герой Ролана Быкова кричит "я контуженый!" и пытается убедить милиционера, что Володя и его друзья хотели его загипнотизировать, а потом ограбить.
А вот 10 октября на площади Маяковского снимали проход Кольки и Сашки по улице. В это же время Геннадий Шпаликов сидел неподалеку, в ресторане "София", и сочинял слова легендарной песни "А я иду, шагаю по Москве...". Музыку к песне написал ленинградский композитор Андрей Петров. Однако музыка была, а стихи никак не получались. А стихи нужны были немедленно, поскольку в ближайшие дни должны были начаться съемки в метро и герой Никиты Михалкова должен был исполнять эту песню, поднимаясь по эскалатору.
Случайно увидев Геннадия Шпаликова, Данелия поинтересовался: "Слова написал?" Услышав отрицательный ответ Данелия взял в руки мегафон и закричал чуть ли не на всю площадь: "Слова сочиняй!" — "Первая строчка уже есть", — сообщил ему Шпаликов и продекламировал: — "Я шагаю по Москве, как шагают по доске..." — "Не пойдет, — замахал руками Данелия. — Эти стихи на музыку не ложатся. Сочиняй новые".
Геннадий Шпаликов объявился через несколько минут и снова заорал на всю площадь: "Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан, и тундру, и тайгу". За следующие полчаса он сочинил их еще два. А потом Юсов снял то, что нужно, и съемки закончились. Продлись они чуть дольше, куплетов в песне могло быть больше...

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ролан БыковАлексей ЛоктевНикита МихалковГалина ПольскихЕвгений Стеблов
фильмы
Я шагаю по Москве

фотографии >>
Я шагаю по Москве, как шагают по доске... фотографии
Я шагаю по Москве, как шагают по доске... фотографии
Я шагаю по Москве, как шагают по доске... фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Все кино-натурщики подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию
Все кино-натурщики подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию
Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году, первым руководителем киношколы стал Владимир Гардин, известный еще в дореволюционном кино.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.
Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Андрей Дударенко
Владимир Коппалов
Алексей Кравченко
Самад Мансуров
Софья Озерова
Пулат Саидкасымов
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Марио Лопес
Данута Стенка
Дэн Стивенс
Хелен Хейз
все родившиеся 10 октября >>

Премьеры ТВ

Впереди день
8 октября
Россия 1
Динозавр
8 октября
НТВ
Квадрат
12 октября
Первый канал
Московские тайны. Семь сестёр
12 октября
ТВЦ
Изморозь
13 октября
Россия 1
Третий должен уйти
13 октября
Россия 1
Этим пыльным летом
13 октября
ТВЦ
Ласточка
15 октября
Россия 1
Светлана
15 октября
Первый канал
Скорая помощь
15 октября
НТВ
Четвёртая смена
15 октября
НТВ

ревью