Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»

11 октября
Все года

Хроника кино >>
11 октября 2010
Премьера на телеканале «Россия 1»
С 11 по 15 октября на телеканале «Россия 1» был показан первый российский сериал, снятый в Болливуде, - «Индус».
Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»
12 серийная мелодрама шла в эфире канала «Россия 1» в течение недели. А вот на съемки одного из самых масштабных проектов компании RWS ушло целых 4 месяца. Часть съемок проходила в Индии, где партнерами россиян стали специалисты, работавшие над оскароностым «Миллионером из трущоб».
Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»Сериал снят Александром Касаткиным по роману популярного российского автора Олега Роя «Улыбка черного кота», а сценарий фильма написала Зоя Кудря, автор таких прогремевших сюжетов, как «Адмирал» и «Граница. Таежный роман». Главные же роли в фильме сыграли знаменитые российские актеры - Марат Башаров, Егор Бероев, Екатерина Редникова. Также в фильме приняли участие и известные индийские актеры, среди которых – красавица Панчи Бора, восходящая звезда индийского кино.
Главный герой сериала – талантливый хирург Антон Пономарев (Марат Башаров), который все свое время и силы посвящает созданию принципиально нового импланта, способного ускорить сращивание костей и помочь даже в безнадежных медицинских случаях. Но работа Антона не получает одобрения в научных кругах. По настоянию руководителя НИИ Ведерникова лаборатория, в которой трудится Пономарев, оказывается под угрозой закрытия. Отстоять ее помогает старый друг Антона, успешный бизнесмен Сергей Лазарев (Егор Бероев), имеющий широкие связи в правительстве и за границей. Друзья детства организуют совместную компанию для доработки и дальнейшего выпуска имплантов. Профинансировать исследования готова найденная Сергеем индийская корпорация.
Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»Но испытать изобретение приходится раньше, чем было запланировано. Внучка учителя Антона, профессора Лаптева, получает тяжелейшую травму позвоночника. Чтобы спасти Настю (Агния Кузнецова), Пономарев на свой страх и риск вживляет ей не апробированный имплант. Операция проходит успешно, но чтобы точнее понимать происходящее в организме пациентки, Антон устанавливает аналогичный имплант себе в руку.
Полный надежд, Антон летит на переговоры в Индию. Но в самом конце полета его самолет терпит крушение. Чудом выжившего, обезображенного ученого доставляют в местную клинику. Опознав потерявшего память друга, Сергей предательски скрывает это, чтобы заполучить весь бизнес по производству имплантов. Под прикрытием влиятельной индийской подруги он начинает проводить операции по их вживлению. Многие приводят к летальному исходу, объяснить причину которого может только Антон – ведь ключ к разгадке заключен в его руке.
Путь Антона к счастью будет причудлив и долог. Ему предстоит перенести пластическую операцию, вернуть память и осознать, кто он есть на самом деле. Сделать непростой моральный выбор между оставшейся в Москве женой (Екатерина Редникова), которая считает его погибшим, и новой любовью – к индианке Мае. А главное – остановить череду врачебных ошибок, виновником которых отчасти был он сам.

RWS
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Марат БашаровЕгор БероевАлександр КасаткинЗоя КудряАгния КузнецоваЕкатерина Редникова
фильмы
Индус

обсуждение >>
№ 7
B@UK@ (Новый Узень)   13.10.2010 - 17:24
Очень хороший сериал. Мне понравилась. читать далее>>
№ 6
Артур Атоян (Ростов-на-Дону)   12.10.2010 - 23:17
Сериал очень (пока) нравится. То, что Болливуд -- это гуд! (По крайней мере, в сравнении с отечественными сериалами подобного рода про события нашего времени.) Кстати, и сценарист и режиссёр, как видите,... читать далее>>
№ 5
Валентина г.Москва (Москва)   12.10.2010 - 18:34
Посмотрела вчера первые три серии, фильм просто супер! так захватывает! Башаров,Бероев просто умники! жду сегодня продолжения! читать далее>>
№ 4
миляуша (йошкар-ола)   12.10.2010 - 17:07
насколько я поняла...героя Егора Бероева зовут вовсе не Сергей, а Леонид? разве не так? читать далее>>
№ 3
Алексий   12.10.2010 - 11:31
... Бероев уже не играет героев?! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Нужна фильмотека!
Нужна фильмотека!
С целью очищения экрана от недоброкачественной в художественном и идеологическом отношениях продукции, 1 декабря 1928 года были изъяты из проката около 30 советских картин и 393 картины иностранного производства.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.
Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.

День рождения >>

Игорь Верник
Мария Кравчуновская
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Иван Смелик
Полина Чернышова
Татьяна Шкрабак
Евгений Шляпин
Мэтт Бомер
Нинетто Даволи
Ханс Зёнкер
Дэвид Морс
Джон Неттлес
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Премьеры ТВ

Динозавр
8 октября
НТВ
Квадрат
12 октября
Первый канал
Московские тайны. Семь сестёр
12 октября
ТВЦ
Изморозь
13 октября
Россия 1
Третий должен уйти
13 октября
Россия 1
Этим пыльным летом
13 октября
ТВЦ
Ласточка
15 октября
Россия 1
Светлана
15 октября
Первый канал
Скорая помощь
15 октября
НТВ
Четвёртая смена
15 октября
НТВ

ревью