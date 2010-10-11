Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»

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19 февраля 2013

Смех сквозь кильку и сало в шоколаде от звезд ТНТ

Виктор Логинов не стал Букиным, Анна Антонова упала в обморок, а актеры сериала «Любовь на районе» накормили посетителей дорогого ресторана бутербродами с килькой и салом в шоколаде.