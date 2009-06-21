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О киносценарии «Георгий Саакадзе»

11 октября
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11 октября 1940
В журнале «Искусство кино» № 11 (1990 год) впервые было опубликовано письмо Сталина Большакову о киносценарии «Георгий Саакадзе», написанное 11 октября 1940 года:

Тов. Большакову
Копия Леонидзе. Копия Антоновской и Черному.
Я получил на днях два сценария на тему «Георгий Саакадзе»: один — Антоновской и Черного, другой — Леонидзе.
По-моему, сценарий Леонидзе неудачен. Он беден в художественном отношении. Он несколько примитивен с точки зрения выбора и использования исторического материала.
Сценарий Антоновской и Черного свободен от подобных недостатков. Но у него имеется другой недостаток. Он кончается победой, апофеозом политики Саакадзе и самого Саакадзе. Но такой финал, как известно, не соответствует исторической действительности и создает ложное представление о прошлом Грузии. На самом деле, как повествует история, политика Саакадзе, хотя и прогрессивная, с точки зрения будущей перспективы Грузии, потерпела поражение (а сам Саакадзе погиб), так как Грузия времен Саакадзе еще не успела созреть для такой политики, т. е. для ее объединения в одно государство путем утверждения царского абсолютизма — ликвидации власти князей. Причина ясна: князья и феодализм оказались более сильными, а царь и дворянство — более слабыми, чем предполагал Саакадзе. Саакадзе чувствовал эту внутреннюю слабость Грузии и вознамерился перекрыть ее привлечением к делу внешней (иностранной) силы. Но сила внешнего фактора не могла компенсировать внутреннюю слабость страны. Так оно и произошло, как известно. В обстановке этих неразрешимых противоречий политика Саакадзе должна была потерпеть — и действительно потерпела — поражение.
Я думаю, что эта историческая правда должна быть восстановлена в сценарии Антоновской и Черного.
И если она будет восстановлена, сценарий Антоновской и Черного можно будет квалифицировать, как одно из лучших произведений советской кинематографии.
И. Сталин
11 октября 1940 года.
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