Неправильный фильм о любви и войне

анонс

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

18 февраля 2013

Особенные интонации «гада» Георгия Курыло

«Я впервые играю абсолютно отрицательного персонажа. Он получается такой Гад Гадыч Гадов. Я ищу для него какие-то особенные интонации, но пока не нашел»