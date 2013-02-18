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Фильм о фильме, которого не было

12 октября
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12 октября 1970
"На сцену столичного кинотеатра выходит съемочная группа фильма. Зрительный зал встает и в едином порыве аплодирует юной дебютантке, новой картине. Но ведь так можно приветствовать, кажем", "Броненосца "Потемкина" "Чапаева". Успех Паши Строгановой должен был быть обставлен более скромно. Естественно бы выглядела премьера фильма в рабочем клубе ее родного города" - так писала газета "Комсомольская правда" о премьере фильма Глеба Панфилова "Начало" ( премьера 12-го октября 1970 года).
Сценарий этого фильма Панфилов совместно с Габриловичем написал специально для Инны Чуриковой. Авторы рассказали о ткачихе из провинциального городка, в душе которой живет талант великой актрисы. Ткачихе Паше Строгановой из провинциального русского городка жизнь дает прекрасный шанс - сыграть Жанну д'Арк в кино. Прослаивающие "Начало" кадры "фильма в фильме" показывают мощь трагедийного дара Чуриковой, гармонически вбирающего в себя лиризм и иронию. Уже тогда актриса и режиссер вынашивали замысел большого эпического фильма о Жанне д'Арк, для которого уже был написан сценарий, и эпизоды, вошедшие в "Начало", были самым весомым доказательством, что Чуриковой эта великая роль под силу, что в ней она не уступит гениальной Фальконетти, героине одного из лучших фильмов мирового кино - "Страсти Жанны д'Арк" Карла Теодора Дрейера. Немало лет Чурикова жила этой ролью, отказывалась во имя нее от прекрасных предложений (одним из них была Соня в "Дяде Ване" А. Кончаловского).Увы, фильм о Жанне не состоялся. Кинематографическое руководство откладывало и перекладывало эту постановку, обещая непременно разрешить ее (обещание это так и не было выполнено), но сначала надо сделать что-то значительное о современности.
В 1971 году - Приз "Серебряный лев св. Марка" в Венеции
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