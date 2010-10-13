«Книга Мастеров» - в Лондоне

анонс

19 ноября 2006

Попытка правды о послевоенной деревне.

В кинотеатре "Россия" 28 декабря 1964 года состоялась премьера фильма Алексея Салтыкова "Председатель" с Михаилом Ульяновым в главной роли. В основе фильма - повесть Юрия Нагибина "Страницы жизни Трубникова" (1962), ставшая исторически самым "звездным" часом Нагибина.