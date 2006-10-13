Мастер-классы от мэтров

анонс

В Ханты-Мансийске открылся 5-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В основной конкурс фестиваля в этом году вошли десять фильмов.

10 февраля состоялись предварительный показ триллера «Юленька» и пресс-конференция с его создателями.

Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.

28 мая 2007

Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий.