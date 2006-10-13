Мастер-классы от мэтров

В рамках XXVI международного фестиваля ВГИК прошли мастер-классы двух мэтров российской кинорежиссуры: 11 октября - Владимира Наумова
("Бег"
, "Мир входящему"
, "Тегеран-43"
), 12-го - Эльдара Рязанова
("Ирония судьбы, или С легким паром!"
, "Служебный роман"
). Разные по стилю и методу работы (Наумов склонен к эпическим картинам, а Рязанов всеми любим за юмор), по видению мира, эти мастера раскрыли свои творческие секреты и поделились своим богатейшим опытом с гостями и участниками фестиваля.
По словам Наумова, для него "кино делится на две части (включая Чаплина
): до "Восьми с половиной"
и после". Режиссер много рассказывал о Феллини, так как был лично знаком не только с итальянским маэстро, но и с его соратником - сценаристом Тонино Гуэрра
. Вторая тема его историй связана с творчеством Булгакова
. Наумов вместе с режиссером Александром Аловым (один из самых знаменательных творческих дуэтов нашего кино...) в момент работы над фильмом "Бег" советовались с вдовой писателя - Еленой Сергеевной
, а затем у них родилась идея снять и "Мастера и Маргариту"
, которой, к сожалению, не суждено было реализоваться. С Булгаковым у режиссера очень странные отношения, мистические, иррациональные, необъяснимые... Вся цепочка рассказанных историй связана одной мыслью, которая проста: все создатели кино - рабы своей профессии, они погружены в этот чарующий мир и не могут жить ни единой минуты свободно от безумной и суматошной работы. Тезисы от режиссера для всех студентов выглядят приблизительно так: способность к ассоциативному мышлению, импровизация и не пытаться "выйти за рамки кадра" (т.е. соразмерять возможности с задумками).
Эльдар Рязанов пришел с рассказом о съемках "Андерсена"
. Его во ВГИКе очень ждали, так как он очень давно не был в стенах института - народу набралось в актовом зале тьма кромешная. Мастер показал и кусочек из рабочего материала своего нового фильма.
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