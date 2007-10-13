STAR MEDIA снимает свой первый прокатный фильм с рабочим названием "Ось ординат"

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18 февраля 2013 «Мираж»: События В Москве прошло несколько мероприятий, посвященных выходу новой картины Тиграна Кеосаяна «Мираж».

10 декабря 2006 Фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» выходит на экраны СССР Знаменитая документальная картина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» о нацистской Германии вышла вышла на экраны СССР 16 декабря 1965 года. Впервые неигровой фильм становится общественно-значимым событием, на равных конкурируя в кинотеатрах страны с картинами, снятыми в традиционно кассовых жанрах.

22 января 2007 Необходимо начать работу по созданию детской фильмы В Наркомпросе состоялось совещание о детском кино, созванное Агитпропом ЦК ВКП(б), Наркомпросом и ЦС ОДСК. С докладом "О задачах школьного кино" выступила Н.К. Крупская. После вступительного слова К.