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Кинофестиваль «Золотой апельсин»

14 октября
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14 октября 2010
На 47-ом Международном Кинофестивале «Золотой апельсин», проводимым в Анталии, режиссер Федор Бондарчук был удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф. Статуэтку, изображающую женщину, держащую в левой руке золотистый апельсин, Бондарчуку вручил мэр Анталии Мустафа Акайдин.
По словам мэра города, в этом году фестиваль был лучше, чем когда-либо. «У нас запланировано 730 мероприятий, которые должны посетить 500 000 человек», – сообщил Мустафа Акайдын.
Так, в течение всего кинофестиваля с 11 по 14 октября 2010 года в кинотеатрах 5 центральных уездов Анталии демонстрировались фильмы, снятые Бондарчуком – «9 рота» (2005) и «Обитаемый остров. Фильм первый» (2009), а также - фильм «Жара» (2006), продюсером которого выступил Федор Бондарчук и его партнер Дмитрий Рудовский, генеральный директор Арт Пикчерс Студии.
Картины Федора Бондарчука были показаны наряду с фильмами сербского режиссера Эмира Кустурицы и иранского режиссера Бахмана Гобади в рамках специальной программы кинофестиваля - «Звездная проекция».

Арт Пикчерс
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Кинофестиваль «Золотой апельсин» фотографии
Кинофестиваль «Золотой апельсин» фотографии
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№ 1
Никонеска (Москва)   24.10.2010 - 22:31
И какова сумма "вклада"? читать далее>>
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