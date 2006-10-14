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Закрытие вгиковского фестиваля

14 октября
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14 октября 2006
14 октября 2006 года состоялось закрытие XXVI международного фестиваля ВГИК. Этот праздник держал внимание всех ценителей кино и театра на протяжении всей прошедшей недели. В рамках фестиваля прошли три конкурса: внутренний (участвовали 37 картин ВГИКовцев), международный (были представлены 52 работы 22 киношкол мира), и театральный (показали десять спектаклей театральных вузов России, Болгарии и Польши).
В результате огромной работы жюри были вручены: Приз за лучшую режиссуру в основном конкурсе - Игорю Хомскому за ленту "История N", снятую в стилистике немного кино; специальный приз за лучшую режиссерскую работу - Марии Можар за фильм "Собака"; за лучший спектакль - студентам школы-студии МХАТ (курс режиссера Романа Козака) за "Кармен. Этюды"; за лучшую мужскую роль - студенту мастерской Алексея Баталова ВГИК Павлу Хрулеву за игру в спектакле "Дни нашей жизни". В международном конкурсе победу одержали сразу две картины: норвежская "Изола" и финская "Ничто и пустота".
Жаль, что вниманием были обойдены многие фильмы конкурсной программы, которые завоевали зрительские симпатии во время просмотра. Среди них такие работы, как "Шанс" Елизаветы Соломиной с Владимиром Яглычем в одной из ролей, "Клюквенные поля навсегда" Алексея Лустова, "Свой, чужой" Александры Ерофеевой и другие не менее интересные и талантливые.
Кроме показа фильмов, как ретроспективных, так и информационных, на фестивале можно было почитать сценарии молодых авторов, поучиться у мастеров своего дела (жаль, что я не попал на мастер-класс Евгения Миронова! но, думаю, он нам на встрече в киноклубе "Золотой Век" рассказал не меньше, чем во ВГИКе...), посмотреть на технические новинки в мире кинематографа. А еще пообщаться с интересными людьми, попить кофе, пообедать в кафе, побродить по институту (как истинный киноманьяк, я не упустил такой возможности...). И, конечно же, понаблюдать за талантливой молодежью, которая учится во ВГИКе. Вроде бы обычные ребята: веселые, озорные, бойкие, но порой в глазах нет-нет да мелькнет осознание того, в каких стенах судьба позволила им учиться. Из этого института вышли многие чаровники русского кино: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьев ("Асса", "Нежный возраст"), Андрей Кончаловский (он, кстати, стал призером первого вгиковского фестиваля в 1961 году за короткометражный фильм "Мальчик и голубь"), Сергей Никоненко, Наталья Белохвостикова, Вадим Абдрашитов ("Армавир", "Магнитные бури") и многие другие. А теперь в свет вышли новые люди, с чьими работами мы ознакомились на прошедшем фестивале. И хочется пожелать им удачи и многих творческих побед!
Макс
Фотографии предоставлены www.vgik.info
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фильмы
АрмавирАссаМагнитные буриНежный возраст

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