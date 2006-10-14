Закрытие вгиковского фестиваля

14 октября 2006 года состоялось закрытие XXVI международного фестиваля ВГИК
. Этот праздник держал внимание всех ценителей кино и театра на протяжении всей прошедшей недели. В рамках фестиваля прошли три конкурса: внутренний (участвовали 37 картин ВГИКовцев), международный (были представлены 52 работы 22 киношкол мира), и театральный (показали десять спектаклей театральных вузов России, Болгарии и Польши).
В результате огромной работы жюри были вручены: Приз за лучшую режиссуру в основном конкурсе - Игорю Хомскому
за ленту "История N"
, снятую в стилистике немного кино; специальный приз за лучшую режиссерскую работу - Марии Можар
за фильм "Собака"
; за лучший спектакль - студентам школы-студии МХАТ
(курс режиссера Романа Козака
) за "Кармен. Этюды"
; за лучшую мужскую роль - студенту мастерской Алексея Баталова
ВГИК Павлу Хрулеву
за игру в спектакле "Дни нашей жизни"
. В международном конкурсе победу одержали сразу две картины: норвежская "Изола"
и финская "Ничто и пустота"
.
Жаль, что вниманием были обойдены многие фильмы конкурсной программы, которые завоевали зрительские симпатии во время просмотра. Среди них такие работы, как "Шанс" Елизаветы Соломиной
с Владимиром Яглычем
в одной из ролей, "Клюквенные поля навсегда" Алексея Лустова
, "Свой, чужой" Александры Ерофеевой
и другие не менее интересные и талантливые.
Кроме показа фильмов, как ретроспективных, так и информационных, на фестивале можно было почитать сценарии молодых авторов, поучиться у мастеров своего дела (жаль, что я не попал на мастер-класс Евгения Миронова
! но, думаю, он нам на встрече в киноклубе "Золотой Век"
рассказал не меньше, чем во ВГИКе...), посмотреть на технические новинки в мире кинематографа. А еще пообщаться с интересными людьми, попить кофе, пообедать в кафе, побродить по институту (как истинный киноманьяк, я не упустил такой возможности...). И, конечно же, понаблюдать за талантливой молодежью, которая учится во ВГИКе. Вроде бы обычные ребята: веселые, озорные, бойкие, но порой в глазах нет-нет да мелькнет осознание того, в каких стенах судьба позволила им учиться. Из этого института вышли многие чаровники русского кино: Андрей Тарковский
, Никита Михалков
, Сергей Соловьев
("Асса"
, "Нежный возраст"
), Андрей Кончаловский
(он, кстати, стал призером первого вгиковского фестиваля в 1961 году за короткометражный фильм "Мальчик и голубь"
), Сергей Никоненко
, Наталья Белохвостикова
, Вадим Абдрашитов
("Армавир"
, "Магнитные бури"
) и многие другие. А теперь в свет вышли новые люди, с чьими работами мы ознакомились на прошедшем фестивале. И хочется пожелать им удачи и многих творческих побед!
Макс
Фотографии предоставлены www.vgik.info
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