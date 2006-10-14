Закрытие вгиковского фестиваля

анонс

29 января 2007 «Война и мир» - 135 миллионов зрителей Съемки третий и четвертой серии киноэпопеи «Война и мир» начались 9 августа 1965 года - в Можайске сняли несколько объектов, а затем 14 августа отправились в Калинин, затем – в Дорогобуж и Звенигород.

18 февраля 2013 "Караси" будут сражаться за "Тельца" В середине октября начал свою работу самый престижный европейский фестиваль PRIX EUROPA 2008, который проходит под патронатом Совета Европы и Европейского парламента.

25 октября 2007 "Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. Фильм «Мика и Альфред», съемки которого компания «Лина» начала в августе, преодолела экватор экспедиционного периода.