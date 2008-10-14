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Счастье народного артиста

14 октября
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14 октября 2008
Игорь Костолевский, отмечающий в 2008 году юбилей, продолжал принимать поздравления. На память о съемках в фильме «Время счастья» продюсер Влад Ряшин вручил народному артисту выполненную в технике коллажа картину, на которой изображены важные моменты съемок, партнеры по съемочной площадке и, конечно, сам юбиляр.
- Это замечательный подарок, - обрадовался Игорь Матвеевич. - И я даже знаю, где его повешу.
После небольшой торжественной части Игорь Костолевский охотно пообщался с присутствовавшими журналистами. На вопрос, долго ли коллегам и поклонникам ждать официального торжества по случаю его 60-летия, актер ответил так:

- Юбилей - такой праздник, который может длиться целый год. И я могу праздновать его в любой момент, когда захочу, и с кем захочу. Не спешу с этим, потому что хорошо помню, как пять лет назад по глупости в свой день рождения сыграл в премьере «Братьев Карамазовых» и потом долго не мог прийти в себя. На этот раз спектакль сыграю в ноябре - тогда и устрою праздник.

Костолевский подробно рассказал о своем новом фильме - «Времени счастья» кинокомпании Star Media.

- «Время счастья» - история немолодого уже человека, к которому неожиданно приходит ощущение жизни, которую он когда-то потерял, и он понимает, что пришло время отдавать долги. Он вдруг узнает, что жизнь может быть совсем другой. И не потому, что там возникла физическая любовь, - это больше любовь к тому несостоявшемуся, что он не растратил, не дал своему сыну, своей жене. По большому счету, это история о том, как один человек помог другому человеку. И ему самому от этого стало лучше, он стал от этого счастлив. Мне такая история нравится.

Главная черта моего героя - стремление к одиночеству, закрытость перед жизнью. Он ушел в свой мир: в работу (он хороший врач), в коллекционирование картин - но это не более чем его защитный механизм. Меня этот персонаж привлек своей трансформацией. Этот человек уже поставил на себе крест, но нашел силы выбраться из одиночества.

При подготовке к съемкам у меня была мысль, что для истории будет лучше, если мой герой в конце умрет, но позже я передумал. Умереть мы всегда успеем. Все-таки надо жить в любом случае, потому что жизнь - это уникальная возможность.

Пока фильм снимался, все знали его под названием «Время вопросов». И вот сняли, посмотрели и увидели, что это «Время счастья». Стало ли название более точным, станет ясно, когда картину покажут по телевидению, и мы узнаем, как на нее отреагируют зрители. Если фильм придется им по душе, то да, это «Время счастья».

Предоставлено компанией Star Media
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