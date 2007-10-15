XXVII Международный фестиваль ВГИК

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17 сентября 2006

Счетчица Госстраха подозревается в шпионаже!

Двадцатилетняя счетчица Госстраха Зоенька Федорова очень любила танцевать фокстрот. Вот фокстрот-то и довел Зою Федорову до беды: она дотанцевалась до того, что ее арестовали. В три часа ночи 14 июня 1927 года легкомысленную любительницу танцев увезли в ОГПУ.