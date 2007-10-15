XXVII Международный фестиваль ВГИК
стартовал 15 октября. Церемония открытия прошла в киноконцертном зале «Пушкинский» при съезде приглашенных гостей и принимающей стороны, то бишь студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.
Студенты молодцы: организация торжества была на высшем уровне и ничем не уступала взрослым фестивалям. Кроме этого в зале присутствовали делегации многих театральных училищ и киношкол из разных стран мира.
Теплую и дружественную атмосферу в зале помогли создать ведущие церемонии Евгений Стычкин и Елена Ксенофонтова. Оба выпускники ВГИКА. Оба настоятельно просили студентов снимать их в своих картинах.
В конкурсных программах фестиваля участвует огромное количество студенческих фильмов разных жанров: игровое кино, документальное и анимационное.
И у каждого из этих конкурсов свое жюри, состоящее как из авторитетных деятелей кино, так и из лучших студентов ВГИКА.
Много было сказано слов благодарности организаторам праздника. Ну и, конечно, слов поддержки участникам конкурсов. Вспомнили, конечно, и выдающихся ветеранов кино. К примеру, фильм Михаила Колотозова «Летят журавли», лауреата «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля, который был снят ровно 50 лет назад. А исполнитель главной роли этой юбилейной картины народный артист Алексей Баталов после всех профессиональных напутствий и добрых пожеланий объявил XXVII Международный фестиваль ВГИК открытым. В этом году конкурсная программа фестиваля ВГИК будет показываться не только в стенах института, но и в московских кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион", "Салют", в клубе "Проект О.Г.И." и в книжном магазине "Республика". Что дает удивительную возможность всем желающим ознакомиться с творениями молодых людей, которые в ближайшем будущем будут принимать активное участие в формировании отечественного кинематографа. Что же, пожелаем им удачи и творческих успехов!
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