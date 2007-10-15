Фестиваль ВГИК

15 октября 2007 г. в киноконцертном зале «Пушкинский» состоялось торжественное открытие XXVII Международного Фестиваля ВГИК
.
Насыщенная программа смотра творчества будущих кинематографистов более чем из 30 стран включала международные конкурсы студенческих фильмов и дипломных спектаклей театральных школ, традиционные конкурсы творческих работ студентов ВГИК – сценариев, фильмов, произведений живописи и графики, киноведческих исследований, работ по экономике фильмопроизводства и проката.
Оценивало творческие достижения студентов международные жюри, профессиональные арбитры – ведущие деятели искусств. В их числе: Юозас Будрайтис (Литва), Сергей Азимов (Казахстан), Томаш Тот (Венгрия), Оксана Смилкова (Чехия), Александра Хонг (Болгария), Анна Михалкова (Россия), Кирилл Серебряников (Россия), Вера Сторожева (Россия), Виталий Манский (Россия), Леонид Шварцман (Россия), Людмила Петрушевская (Россия).
Особое место в программе фестиваля - мастер-классы известных мастеров экрана, театра, телевидения. 24 студента операторского факультета ВГИК сняли киносюжеты на новейшем кинооборудовании в рамках двухдневной лаборатории, проводимой компаниями «Kodak» и «ARRI» с участием ведущих мировых кинооператоров – Алена Шокара (Франция) и Кристофера С. Пирсона (США).
Разнообразна внеконкурсная программа фестиваля – плод инициативы, ума и фантазии самих студентов. Это творческие встречи, круглые столы, выставки фоторабот студентов операторского факультета и студентов – не операторов, ретроспективные кинопрограммы и клубные вечера с приглашением музыкальных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии.
ВГИК, бережно храня традиции выдающихся основателей и педагогов, провел научную конференцию и фотовыставки, приуроченные к 100-летию со дня рождения Т.Ф.Макаровой
, 50-летию выпуска на экран фильмов «Летят журавли»
(реж. М.Калатозов), «Дом, в котором я живу»
(реж. Л.Кулиджанов
, Я.Сегель
).
Церемония закрытия фестиваля, на которой будут вручены награды победителям конкурсов, прошла 20 октября в Доме кино.
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