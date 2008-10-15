«Пари» выйдет на большие экраны

анонс

18 июня 2007 Эйфория российского кино в Венеции 63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.

6 мая 2015 Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления СК СПб Впервые Дмитрий Месхиев был выбран на этот пост в 2008 году.

3 декабря 2006 «Броненосец "Потемкин"» в Нью-Йорке В Нью-Йорке в декабре 1927 года начался коммерческий показ картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (выпуск Амторга и Амкино). Из отзыва эмигрантского рецензента: «Средняя, полувидовая, полупоставленная картина, каких Пате выпускает два раза в месяц в течение последних пяти-семи лет.