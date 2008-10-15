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52-й Лондонский кинофестиваль. Открытие

15 октября
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15 октября 2008
В британской столице открылся 52-й Лондонский кинофестиваль, на котором будут показаны картины сразу нескольких российских режиссеров.
Торжественная церемония открытия киносмотра состоялась в среду вечером в кинотеатре «Одеон». Главным событием первого дня стал показ фильма Рона Ховарда «Фрост/Никсон», снятого по произведению Питера Моргана. Картина рассказывает о нескольких телеинтервью Дэвида Фроста с президентом США Ричардом Никсоном после известного Уотергейтского скандала.
Всего в программу фестиваля в этом году включены почти триста фильмов из сорока трех стран. Пятнадцать из представленных киноработ – мировые премьеры, наиболее громкая из которых картина о новых похождениях британского суперагента Джеймса Бонда, «Квант милосердия». Она будет показана 29 октября.
Россию на кинофестивале представят фильм режиссера Бакура Бакурадзе «Шультес», дебютная работа «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай-Германики, совместная российско-болгарская картина «Пленный» Алексея Учителя и фильм «Тюльпан», снятый представителями Казахстана, России, Германии и Швейцарии. Кроме того, в список короткометражных фильмов включены еще три документальные картины Алины Рудницкой, а также будет показана российско-германская картина «Живой труп», режиссера Федора Озепа, снятая по произведению Льва Толстого.
По словам организаторов фестиваля, каждый день будут показывать до двадцати фильмов. Они будут разделены по категориям: документальные, восстановленные классические фильмы, короткометражные, анимационные, видео инсталляции и другие.

ИТАР-ТАСС
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Бакур БакурадзеВалерия Гай ГерманикаАлексей Учитель
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ПленныйТюльпанШультес

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