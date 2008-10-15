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Directors Lounge: Берлин-Петербург

15 октября
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15 октября 2008
С 15 по 19 октября 2008 впервые в Санкт-Петербург, в киноцентр Родина, приехали организаторы знаменитого берлинского фестиваля Directors Lounge: Андре Вернер (André Werner) и Клаус Айзенлор (Klaus W. Eisenlohr).
На открытии фестиваля, впервые в постсоветской истории города, был показан фильм на плёнке 16 мм на большом экране. За этим последовали экспериментальные фильмы об архитектуре и городе, медитативные работы в японском духе, одним словом: все лучшее и новое в актуальном кинематографе!
Что такое Directors Lounge?
Directors Lounge - это не совсем фестиваль...Название говорит само за себя - это место встречи режиссёров; место, где можно пропустить по стаканчику и пообщаться со всеми, кому не безразличны экспериментальные формы кино и видео. Это кинотеатр, клуб и бар, а также всё, что рождается при соединении этих понятий.
Исторически Directors Lounge – это место, где режиссёры и видео-художники имели возможность отдохнуть и пообщаться во время Берлинского Кинофестиваля. Только здесь можно было увидеть редкие, экспериментальные или неизвестные работы, выходящие за рамки общепринятых жаровых категорий. Вскоре, получив поддержку публики и художников, Directors Lounge превратился в самостоятельный фестиваль.
С 2005 года фестиваль проходит каждый год в начале февраля во время Берлинале в одном из старейших кинотеатров Германии. За десять дней публика имеет шанс увидеть не только показы экспериментального кино и видео-арта, но и живые концерты, выступления VJ’ев и DJ-сеты, кураторские программы, мастер-классы, встречи с режиссёрами и бесконечные обсуждения увиденного.
Кроме того, Directors Lounge постоянно путешествует по миру - предоставляя другим городам и странам оценить новинки экспериментального кинематографа со всего света. Но организаторы не ограничиваются и этим - уже второй год работает DL Television, один из первых интернет-каналов ориентированных на современное видеотворчество.
В Санкт-Петербург Андре Вернер и Клаус Айзенлор приехали с четырьмя программами: “Лучшие работы Directors Lounge”, “Urban Research”, “Slow Space”, “Ретроспектива фильмов Андре Вернера”.
Расписание программы
«Directors Lounge: Берлин-Петербург»
15 октября, “SLOW SPACE”
[Германия-СШАб 2004]
Фильм Клауса Айзенлора об общественном и личном пространстве в современном городе. Медитативное погружение в мир архитектуры Чикаго. Показ будет происходить с 16мм плёнки - первый раз в истории российских кинотеатров!
16 октября
“SLOW SPACE”
В рамках проекта «ФильмФорум» показ и обсуждение в
Немецком культурном центре им. Гёте Наб. р. Мойки, 58
17 октября
“ЛУЧШИЕ РАБОТЫ DIRECTORS LOUNGE”
Эту программу можно считать своеобразным отчётом о работе, проделанной кураторами за последние пять лет.
18 октября
“URBAN RESEARCH”
Как выглядят фильмы об архитектуре и городах? .
19 октября - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АНДРЕ ВЕРНЕРА”
Экспериментальные, ненаративные фильмы, насквозь пропитанные японской эстетикой и минимализмом.
www.directorslounge.net

Киноцентр "Родина"
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