Премьеры недели

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16 октября 2008
На экраны выходят сиквел популярного мультфильма о лесных животных, гонконгский артхаус и российский киноальманах о любви.
«ЛЕСНЫЕ против ДОМАШНИХ. Победитель получает ВСЁ!» - таков девиз продолжения мультфильма «Сезон охоты». На этот раз нас ждет еще больше приключений полюбившихся зрителю Буга и Элиота. Элиот без памяти влюбился в Жизель, но ему приходится сойти с дороги, ведущей к алтарю, когда Мистера Уини похищают избалованные домашние животные, которые намерены вернуть его хозяевам... Насколько успешным получился сиквел, решать зрителю.
Новая картина Джонни То под названием «Безумный следователь» повествует о расследовании серии зверских убийств, потрясших город, которым занимается молодой полицейский вместе с бывшим следователем, обладающим сверхъестественными способностями. Рекомендуется к просмотру всем любителям азиатского кинематографа, тем более, что фильм у нас в России представляет «Кино без границ».
О новой российской ленте «Четыре возраста любви» уже немало рассказано в СМИ, и теперь остается ее оценить и простому зрителю. Фильм представляет собой сборник новелл, в которых заняты такие блистательные актеры, как Лия Ахеджакова, Игорь Ясулович, Елена Морозова, Алексей Серебряков, Юлия Рутберг и Ольга Хохлова. А повествует он, как и следует из названия, о том, что любви все возрасты покорны...
Помимо этих фильмов на экраны вышли драма «Девушка в парке» с Сигурни Уивер в роли безутешной матери, потерявшей дочь, и Кейт Босворт, сыгравшей девушку, похожую на дитя главной героини, мелодрама «Ночи в Роданте» с Дайан Лейн и Ричардом Гиром, играющих любовников, и комедия с элементам сатиры на мир гламурных журналов «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» с участием таких актеров, как Саймон Пегг, Кирстен Данст, Джилиан Андерсон, Меган Фокс и Джефф Бриджес.
Приятного просмотра!

Обзор подготовил Макс Милиан
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персоны
Лия АхеджаковаСергей МокрицкийЕлена МорозоваЮлия РутбергАлексей СеребряковОльга ХохловаИгорь Ясулович
фильмы
Безумный следовательЧетыре возраста любви

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