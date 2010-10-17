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Феи Winx прилетели в Москву!

17 октября
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17 октября 2010
17 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась мировая премьера фильма «WINX CLUB 3D. Волшебное приключение».
Феи Winx прилетели в Москву!
Московским зрителям фильм представил режиссер, продюсер и создатель «WINX» Инджинио Страффи, исполнительный продюсер Джоан Леи, а так же группа «Ранетки», написавшая саундтрек к фильму.
Кинотеатр «Октябрь» превратился в настоящий волшебный замок – детишки пришли на праздник к своим любимым героиням в костюмах фей. Маленьких зрителей ожидали конкурсы, вкусное угощение и подарки - наборы «WINX 3D Волшебное приключение» от издательства PREMIERA (издательская группа АСТ). А победительницы конкурса на лучший костюм любимой феи получили куклы «Winx Club Беливикс» от компании «С-Тойз». Не пропустили это мероприятие и звезды, которые пришли вместе с детьми, а именно: актриса Лариса Гузеева с мужем и дочерью, актриса Мария Аронова с дочкой, телеведущая Александра Вертинская с дочерьми, актер Евгений Цыганов с дочерью Полиной, актриса Оксана Кутузова с детьми, радиоведущая Алла Довлатова с семьей, режиссер Александр Стриженов с младшей дочерью Настей, актер Юрий Колокольников с дочкой Таисьей, Дарья Михалкова с дочерью Наташей, Ирина Чайковская с дочерью, актриса Евгения Крюкова с дочерью, журналистка Татьяна Долмотовская с дочерью и другие.
Фильм снят по мотивам cуперпопулярного во всем мире детского мультсериала Winx Club, речь в котором идет о приключениях юных фей. Россия не стала исключением - на телеканале СТС уже показано четыре сезона сериала.
Миллионы детей во всем мире смотрят WINX, играют в куклы WINX, носят портфели и пишут в тетрадках, на которых изображены любимые героини.

PR агентство «Sarafan»
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персоны
Мария АроноваАлександра ВертинскаяЛариса ГузееваАлла ДовлатоваЮрий КолокольниковЕвгения КрюковаОксана КутузоваАлександр СтриженовЕвгений Цыганов
фильмы
Winx Club 3D: Волшебное приключениеТайна затерянного королевства

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Феи Winx прилетели в Москву! фотографии
Феи Winx прилетели в Москву! фотографии
Феи Winx прилетели в Москву! фотографии
Феи Winx прилетели в Москву! фотографии
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