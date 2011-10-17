«Вендетта по-русски». Премьера

17 октября
на телеканале РЕН
стартовал 8-серийный детектив кинокомпании «Всемирные Русские Студии» «Вендетта по-русски»
(рабочее название «Крестная дочь»
).
Наркобарон Константин Олейник (Александр Тютин
) давно конфликтует со своим узбекским поставщиком Фарадом Батыровым (Рамиль Сабитов
). Наконец Олейник решает уничтожить своего заклятого конкурента. Заказ на убийство Батырова Олейник цинично передает двум безутешным отцам – летчику Леониду Зубову (Анатолий Журавлев
) и спецназовцу Виктору Суханову (Константин Соловьев
). Дело в том, что несколько лет назад Батыров убил наркоманку Галину, которая первому приходилась родной, а второму – крестной дочерью. Киллеры, у которых с Батыровым собственные кровные счеты, отправляются в Узбекистан...
В фильме снимались: Анатолий Журавлев
, Николай Добрынин
, Константин Соловьев
, Евгения Лоза
, Александр Тютин
, Юрий Шлыков
, Рамиль Сабитов
, Владимир Майсурадзе
, Михаил Полицеймако
, Сергей Векслер
и многие другие.
Съемки 8-серийного криминального триллера начались 11 августа 2010 года в Москве и продолжались до конца сентября. Затем съемочная группа отправилась в экспедицию в Казахстан, где были продолжены съемки зарубежной части сериала.
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