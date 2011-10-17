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«Вендетта по-русски». Премьера

17 октября
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17 октября 2011
17 октября на телеканале РЕН стартовал 8-серийный детектив кинокомпании «Всемирные Русские Студии» «Вендетта по-русски» (рабочее название «Крестная дочь»).
«Вендетта по-русски». Премьера
Наркобарон Константин Олейник (Александр Тютин) давно конфликтует со своим узбекским поставщиком Фарадом Батыровым (Рамиль Сабитов). Наконец Олейник решает уничтожить своего заклятого конкурента. Заказ на убийство Батырова Олейник цинично передает двум безутешным отцам – летчику Леониду Зубову (Анатолий Журавлев) и спецназовцу Виктору Суханову (Константин Соловьев). Дело в том, что несколько лет назад Батыров убил наркоманку Галину, которая первому приходилась родной, а второму – крестной дочерью. Киллеры, у которых с Батыровым собственные кровные счеты, отправляются в Узбекистан...
В фильме снимались: Анатолий Журавлев, Николай Добрынин, Константин Соловьев, Евгения Лоза, Александр Тютин, Юрий Шлыков, Рамиль Сабитов, Владимир Майсурадзе, Михаил Полицеймако, Сергей Векслер и многие другие.
Съемки 8-серийного криминального триллера начались 11 августа 2010 года в Москве и продолжались до конца сентября. Затем съемочная группа отправилась в экспедицию в Казахстан, где были продолжены съемки зарубежной части сериала.

RWS
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персоны
Сергей ВекслерЕвгения ДмитриеваНиколай ДобрынинАнатолий ЖуравлёвЕвгения ЛозаВладимир МайсурадзеМихаил ПолицеймакоРамиль СабитовКонстантин СоловьёвАлександр ТютинЮрий Шлыков
фильмы
Вендетта по-русски

обсуждение >>
№ 1
Тутта (Губкин)   3.06.2012 - 14:39
Замечательный актер и офигительный мужчина-просто мечта! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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