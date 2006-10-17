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Начало съемок второго сезона "Кадетства"

17 октября
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17 октября 2006
17 октября 2006 года в гелиопарке "Эммаус" в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию съемок первого сезона популярного сериала и началу съемок второго сезона. Среди гостей были директор департамента производства телевизионных сериалов телеканала СТС, генеральный продюсер "Кадетства" Вячеслав Муругов, президент компании "СТС Медиа" Александр Роднянский, актеры Александр Пороховщиков, Георгий Мартиросян, Александр Головин, Иван Добронравов. Не обошлось и без представителей Суворовского училища, где разворачивается основное действие картины. Торжество посетил начальник училища генерал-майор Юрий Федоров. На торжестве прозвучал главный трек сериала в исполнении популярной группы "Корни". Свои песни для собравшихся исполнила и рок-группа "Ранетки", песни которой звучат в сериале.
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персоны
Александр ГоловинИван ДобронравовГеоргий МартиросьянАлександр Пороховщиков
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Кадетство. 1 сезон

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обсуждение >>
№ 5
зубкова юля (Тольятти)   4.12.2007 - 11:19
очень классный сериал,обожаю его смотреть.Ребята такие молодцы,каждый индивидуален ,больше всех мне нравится Макаров ,играет он супепрски! читать далее>>
№ 4
оля   10.02.2007 - 19:08
Сериал супер.смотрю каждый день.Даже нет слов чтобы выразить все эмоции.КЛАСС читать далее>>
№ 3
Роман   7.01.2007 - 22:32
Мне очень понравился фильм и актеры я очень хотел бы с ними переписываться.Фильм просто супер так держать! читать далее>>
№ 2
Даша   1.11.2006 - 15:43
Не левину,а Левакову! Ктати,когда новый сезон начнётся? читать далее>>
№ 1
Маша (питер)   31.10.2006 - 17:20
я думаю, что в следующих сериях покажут, как макаров найдет себе новую любовь и у них все получится.Еще возможны новые истории любви,например Трофим и Сухой тож найдут себе девушек.еще наверное покажут,как... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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