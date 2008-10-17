«ЗАВТРА». Жюри

17 октября прошла пресс-конференция членов жюри второго Международного фестиваля современного кино «ЗАВТРА» / 2MORROW 2
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На вопросы журналистов отвечали члены жюри второго Международного фестиваля современного кино «ЗАВТРА» / 2MORROW 2: фотохудожник, клипмейкер и кинорежиссер Антон Корбайн, актриса Анна Гейслерова, писатель и драматург Владимир Сорокин, кинорежиссер и сценарист Борис Хлебников, а также председатель жюри режиссер Абель Феррара. Вел пресс-конференцию директор программ Алексей Медведев.
По словам членов жюри, эти четыре фестивальных дня станут для них новым и необыкновенно интересным опытом. Многие из них уже неоднократно представляли свои работы на различных международных кинофорумах, однако все они согласились, что участие в составе жюри – это опыт совершенно иного рода. Абель Феррара, Анна Геслерова и Антон Корбайн признались, что хотя они выросли в довольно сложной политической обстановке, когда отношение к России было неоднозначным, сейчас эта страна им очень близка. Знакомство с русской литературой и кинематографом помогло им лучше понять и полюбить нашу страну. Так, Анна Гейслерова с ранних лет восхищалась прозой Михаила Булгакова, а Антон Корбайн, по собственным словам, считает Андрея Тарковского одним из величайших режиссеров современности.
Владимир Сорокин, снискавший популярность не только как автор бестселлеров, но и как талантливый киносценарист, рассказал журналистам: «В прошлом году мои друзья принимали участие в этом фестивале и были в восторге. Именно они и посоветовали мне принять предложение Ивана Дыховичного. К тому же, я написал семь киносценариев и имею отношение к кинопроцессу. Более того, я никогда раньше не был членом жюри»
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Все члены жюри были единодушны в своем мнении относительно критериев оценки конкурсных фильмов: никаких жестких критериев не существует. Нужно просто смотреть кино, получать от этого удовольствия и не бояться быть искренним в проявлении своих чувств и эмоций.
Отвечая на вопрос о том, что важнее – бокс-офис или фестивальная судьба картины, режиссер Борис Хлебников, отметил, что произошедшее в кинематографе разделение на массовое и авторское кино уравняло эти два пути к зрителю. Эту мысль продолжил Абель Феррара: «Когда говорят о массовом зрителе, я не очень понимаю, что имеется в виду. Я, прежде всего, зритель, я часть аудитории, а аудитория – это часть меня. Не имеет значения, где увиден фильм – будь то на премьере в Каннах или на крошечном телеэкране. Важно, как он сделан. Опыт зрителя возникает именно в момент просмотра. И я как режиссер стараюсь сделать этот опыт максимально богатым»
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Главный приз второго Международного фестиваля современного кино «ЗАВТРА» / 2MORROW 2, предоставленный компанией Ауди Россия, будет вручен победителю в понедельник 20 октября и составит 50 000 долларов.
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