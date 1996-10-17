Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате

Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери. Премьера организована по принципу шоу: публике раздают пластмассовые наручники, журналистам — настоящие милицейские. Но первый номер программы — рекламные ролики звуковых систем "Dolby Surraund" и "Sony": летают вертолеты, шумит прибой, грохочут взрывы, щебечут птички. Это революция и в сфере кинопроката — отныне все дистрибьюторы, которые захотят поставить в сетку "Kodak-Киномир" свой фильм, вынуждены будут потратиться на дубляж в "Dolby".
Кинотеатр окупится меньше чем за год и энергично начнет приносить прибыль. "Кодак", который в отчете журнала "Hollywood Reporter" за январь 1998 г. назовут самым прибыльным однозальником в мире, будет жестко настаивать на эксклюзивном прокате. Главной надеждой и опорой управляющих станут американские блокбастеры, однако уже через полгода "Кодак" предпримет попытку наладить сотрудничество с российскими кинопроизводителями. Первым на его экран в ноябре 1996 г. выйдет "Тот, кто нежнее", затем — "Кризис среднего возраста", "Мама не горюй" и др. Поскольку ни один российский фильм успеха не добьется, руководство кинотеатра определит своей гуманитарной миссии весьма скромные рамки.
"Кодак" планировал создание собственной киносети еще в 1996 году, однако из-за дефолта 1998 года этим планам не суждено было воплотиться в жизнь и в начале XXI века американская головная компания "Eastmen Kodak Company" примет решение о продаже "Kodak-Киномира" сети "КиноМакс".
Источник информации - Энциклопедия отечественного кино
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