Научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность"

анонс

23 февраля 2007 Ушел из жизни создатель "Земли Санникова" На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.

8 ноября 2006 Парижская симфония 8 ноября 2006 года состоялся пресс-показ картины «Париж, я тебя люблю», состоящей из новелл двадцати известных режиссеров мира.

25 марта 2015 Полная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова В кинотеатре "Пионер" с 3 по 27 сентября