«Близкий враг». Премьера

анонс

22 января 2007

Ермак в Доме кино

В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.