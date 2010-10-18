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В Интернете – «Ярославомания»

18 октября
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18 октября 2010
В Интернете – «Ярославомания»
В течение пяти дней людям по всей стране приходили видеообращения и телефонные звонки от популярного актера Алексея Кравченко, приглашающего прийти на фильм «Ярослав. Тысячу лет назад». В этом фильме, выпущенном на экраны страны компанией «Двадцатый век Фокс СНГ» 14 октября, Кравченко сыграл роль варяга Харальда. Как сообщили в кинокомпании «Анно Домини», 200 тысяч человек получили видеообращение, в котором в блокноте у Кравченко записаны реальные имя-фамилия получателя. Но самое поразительное, что одновременно с просмотром этого ролика у пользователя звонит мобильный телефон с аудиоприглашением Кравченко.
Чтобы потратить 30 секунд на звонок каждому из 200 тысяч, актеру пришлось бы, не переставая, без сна и отдыха, звонить аж 70 дней. С помощью интернет-технологии с этим объемом Кравченко «справился» за 5 дней.

PR Агентство «Sarafan»
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персоны
Алексей Кравченко
фильмы
Ярослав. Тысячу лет назад

обсуждение >>
№ 2
Морковка (Запорожье)   11.01.2011 - 22:27
Ах,какая досада, что на мой номер такое не пришло!-)))) читать далее>>
№ 1
Sana (Moscow)   18.10.2010 - 19:05
Ага сделали это ребята из некоего SolaR, только кто это никто понять не может читать далее>>
Всего сообщений: 2
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