В Интернете – «Ярославомания»

В течение пяти дней людям по всей стране приходили видеообращения и телефонные звонки от популярного актера Алексея Кравченко
, приглашающего прийти на фильм «Ярослав. Тысячу лет назад»
. В этом фильме, выпущенном на экраны страны компанией «Двадцатый век Фокс СНГ» 14 октября, Кравченко
сыграл роль варяга Харальда. Как сообщили в кинокомпании «Анно Домини», 200 тысяч человек получили видеообращение, в котором в блокноте у Кравченко
записаны реальные имя-фамилия получателя. Но самое поразительное, что одновременно с просмотром этого ролика у пользователя звонит мобильный телефон с аудиоприглашением Кравченко
.
Чтобы потратить 30 секунд на звонок каждому из 200 тысяч, актеру пришлось бы, не переставая, без сна и отдыха, звонить аж 70 дней. С помощью интернет-технологии с этим объемом Кравченко
«справился» за 5 дней.
обсуждение >>