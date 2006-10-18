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Мода на новое российское кино

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18 октября 2006
На международном кинофестивале в Чикаго картина режиссера Юрия Мороза "Точка" получила приз за "Лучший актерский ансамбль". Приз "Silver Hugo" в категории "Лучшие актрисы" достался трем исполнительницам главных ролей в картине: Дарье Мороз, Виктории Исаковой и Анне Уколовой. Юрий Мороз сейчас работает над многосерийным телевизионным фильмом "Братья Карамазовы", съемки которого проходят в Минске, а Дарья Мороз занята в картине Геннадия Сидорова "Апостол", поэтому они не смогли присутствовать на церемонии награждения.
Гран-при 22-го Варшавского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Ивана Вырыпаева "Эйфория". Она также была признана лучшей в престижном конкурсе "Новые фильмы, новые режиссеры". В этом году картина "Эйфория" представляла Россию на основном конкурсе 63-го Венецианского кинофестиваля и стала его призером. Фильм завоевал "Малого золотого льва" - премию молодежного жюри. Фильм был отмечен за "мужественную простоту выразительных средств". Фильм "Эйфория" боролся и за право представлять Россию в номинации "Оскара" на "Лучший иностранный фильм".
Критики считают, что 22-й Варшавский международный кинофестиваль положил начало новой моде в современной кинематографии - моде на новое российское кино.
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Полина АгурееваИван ВырыпаевВиктория ИсаковаДарья МорозМихаил ОкуневАнна УколоваМаксим Ушаков
фильмы
ТочкаЭйфория

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