«2morrow». «Карамазовы» на открытии

Церемония открытия фестиваля была недлинная: организаторы фестиваля и спонсоры поприветствовали собравшихся виртуально, с экрана. Также, с экрана гостям и зрителям представили 9 конкурсных фильмов и всех членов жюри. Из живых людей на сцене присутствовали только председатель жюри Абель Феррара, хор мальчиков с фонариками и несколько российских актеров в белых костюмах (один из них точно был Артур Смольянинов, остальных не разглядела). Фильмом, открывшим фестиваль, стала конкурсная картина "Карамазовы" чешского режиссера Петра Зеленки.

В Краков приезжает пражская театральная труппа для показа спектакля в рамках альтернативного фестиваля, который устраивают на территории старого литейного завода (очень модно сейчас в таких интерьерах жить, работать, снимать кино). Актеры репетируют пьесу по роману Достоевского "Братья Карамазовы". Эта постановка, надо сказать, существует не только в фильме, а в действительности много лет и с большим успехом исполняется этой труппой на сцене Дейвицкого театра в Праге. В промежутках между актами актеры становятся самими собой и играют сами себя (взгляд режиссера Зеленки), они выясняют отношения друг с другом, решают свои жизненные проблемы, занимаются техникой речи... Но у актера несколько жизней, и талантливая игра на сцене так захватывает зрителей по обе стороны экрана, что вытесняет, завоевывает, отодвигает реальность на второй план. На фоне жизни внутри пьесы меркнут события реальности. В какой-то момент действие из замкнутого пространства сцены выплескивается на улицу - два актера идут по тропинке от цеха к цеху и продолжают играть свои роли, и кроме зрителей фильма их никто не наблюдает. Игра на какой-то момент становится былью.

В "Карамазовых" постоянно рифмуются события в жизни и на сцене. Нам предлагают наблюдать за героями Достоевского и за актерами, играющими роли, сравнивая одних с другими. Мы наблюдаем актера и его героя одномоментно, иногда забывая о том, кем он является в фильме сейчас. События, происходящие в пьесе тоже соотносятся с событиями "за кулисами" . В повествовании имеет место драма, и в жизни тоже - у одного из рабочих завода, наблюдающих за репетицией, скончался маленький ребенок. Однако настоящая, реальная трагедия не может прервать игру, пьеса продолжается, зритель не покидает свое место. Театр на время становится важнее жизни. Театр поворачивается к зрителю, все актеры начинают играть для него одного.

Петр Зеленка ставил своей задачей перенести талантливый спектакль в кино, не растеряв его энергетики. Похоже, режиссер переплюнул себя самого и дал всем нам намного больше, чем планировал. Фильм получился совсем непохожим на теле-постановку, это картина с двойным дном, и Федору Михалычу тоже спасибо, крепкая литературная основа - больше, чем полдела.