«Книга Мастеров». Премьера

19 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой сказки компании «Disney» - «Книги Мастеров»
.
Перед началом грандиозного празднества состоялась пресс-конференция с создателями этого фильма. На вопросы журналистов и критиков отвечали режиссер Вадим Соколовский
, продюсер Марина Жигалова-Озган
, актеры Ирина Апексимова
и Александр Леньков
. В беседе также участвовали молодые звезды проекта Максим Локтионов
, Мария Андреева
, Артур Смольянинов
, Екатерина Вилкова
, Ольга Ергина
и Николай Ефремов
, но они по большей части скромно молчали, предпочитая слушать своих старших коллег.
Вопросов нашлось немало к создателям картины, но они не мешали ни режиссеру, ни продюсеру находиться в приподнятом настроении. Вадим Соколовский
был счастлив поработать с такой замечательной съемочной группой и теперь вспоминает о съемках, как о счастливом времени. Максим Локтионов
, сыгравший главную роль Ивана, скромно заметил, что до сих пор не уверен в своих силах. А Ирина Апексимова
, истинная Каменная Княжна, призналась, что ей самой надоело играть надоевших всем бизнес-вумен, и она с удовольствием поработала в таком неизведанном жанре как сказка. Александр Леньков
подвел итоги гордым заявлением о том, что теперь сможет сводить внука на отечественную, а не зарубежную сказку.
На сим и расстались с участниками конференции, чтобы поспешить на саму премьеру.
Как уже сообщалось ранее, «Книгу Мастеров»
стали раскручивать еще летом, в рамках Сочинского Кинорынка
и фестиваля «Кинотавр»
. На памятном вечере тогда зажигал публику Гоша Куценко
(Кащей), а прессу и гостей угощали всевозможными яствами и винами. Как говорится, по усам текло, а в рот не попало.
И на сей раз зал кинотеатра был украшен в славянском стиле. Точнее, даже не в славянском, а в ярмарочном. Зрители ощутили себя словно не в Москве, а где-то в средней полосе России, на берегу реки Волги. Повсюду столы с кренделями, баранками и прочими хлебо-булочными изделиями, а из напитков только квас. Вина на этом вечере не подавали, потому как аудитория состояла в основном из детей и их родителей.
Среди зрителей попадались и именитые гости: супружеская чета Стриженовых, Эвелина Хромченко, группа «Город 312», Александр Григорьев-Апполонов, Сергей Галанин, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Александр Головин, Анна Михалкова, Егор Пазенко, Стас Пьеха, Александр Невский, Екатерина Гечмен-Вальдек, Анна Горшкова, Наталья Лесниковская, Аркадий Укупник, Даниил Белых, Александр Анатольевич и многие другие.
Картину вышли представить публике не только участники пресс-конференции, но и мэтры, сыгравшие в ней очень заметные роли: Леонид Куравлев
и Валентин Гафт
. А перед началом показа продемонстрировали новый клип на песню из фильма, которую исполняют Максим
, Гоша Куценко
и другие.
О самом же произведении вам уже известно наше (можно сказать, коллективное
) мнение
, поэтому повторяться не будем. Хотя, вполне возможно, фильм не постигнет участь фонарика, поломавшегося в руках одного из Каменных Воинов, что провожали всех зрителей по окончании просмотра своими одинокими лучами в темноте.
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