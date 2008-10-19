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В Краснодаре - православный кинофестиваль

19 октября
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19 октября 2008
Юбилейный X Кубанский православный кинофестиваль прошел в Краснодаре с 19 по 24 октября. Для участия в фестивале кинодокументалисты из России, Украины, Белоруссии, Сербии, Австралии прислали около 120 работ. Из них для широкого показа в Краснодаре жюри, в составе которого известные режиссеры-документалисты, сценаристы, киноведы, деятели Русской православной церкви, отобрало 35 документальных лент.
Программа просмотров фильмов была построена по принципу стран-участниц, отметила пресс-служба. В первый день - в воскресенье - организаторы фестиваля показали фильмы украинских документалистов, а в понедельник - фильмы ведущей студии Сербии "Фильм и Тон, Белград". Затем, 21 и 22 октября, на суд зрителей и жюри были представлены работы из российских городов Вятка, Воронеж, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Вологда и Краснодарского края. Наконец, 23 октября, краснодарцы увидели киноленты "Первого национального канала Белоруссии".
Активное участие в отборе конкурсных фильмов принимал сопредседатель жюри известный режиссер-документалист, редактор журнала "Парфенон" Александр Богатырев. В жюри также вошли преподаватель ВГИКа, сценарист София Сваровская, монахиня София (Ищенко) из города Обнинска и другие киноведы, представители церкви, администрации Краснодарского края.
Открыл фестиваль фильм режиссера Николая Шермана (Австрия) "Собор 2006", посвященный объединению церквей Московской патриархии и Русской зарубежной церкви, а также "Святые эпохи перемен" Ларисы Смирновой из Ярославля.
Кроме того, в рамках фестиваля зрителям были представлены работы российских кинематографистов из городов Вятка, Воронеж, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Вологда. Кубанские документалисты также представят свои работы, среди которых "Битва за Византию" Валерия Тимощенко.
В рамках фестиваля краснодарцы также смогли увидеть фильмы-лауреаты прославленных международных православных кинофестивалей: "Золотой витязь", "Встреча", "Русское Зарубежье".

Материал подготовил Макс Милиан.
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№ 1
Сологубовский Николай (Бизерта, Тунис)   20.10.2008 - 19:35
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