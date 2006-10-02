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Новое кино. XXI век

2 октября
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2 октября 2006
Со 2-го по 7-е октября в Смоленске прошел II Международный Евроазиатский кинофестиваль "Новое кино.XXI век". А начался он в 13.30 29 сентября в Москве, в Союзе кинематографистов (Васильевская, 13), пресс-конференцией., в которой приняли участие президент фестиваля режиссёр Геннадий Полока, известный грузинский режиссёр Ираклий Квирикадзе, актриса и режиссёр Наталия Петрова-Бронштейн (Козакова), исполнительный директор "круглого стола" фестиваля Елена Лукьянова, генеральный директор кинофестиваля Сергей Тимофеев и другие..
Впервые в программу был добавлен конкурс детских фильмов, который возглавит вице-президент фестиваля, известный шоумен Игорь Угольников.
Церемония открытия кинофестиваля состоялась 2-го октября в смоленском кинотеатре "Современник" в 17.00 - фильм открытия "Persona non grata", возможно, будет представлять его режиссёр и почётный гость Кшиштоф Занусси. 3-го октября Павлом Бородиным была открыта ретроспектива белорусских фильмов, среди которых две ленты Михаила Пташука "В августе 44-го" и "Игра воображения", "Поводырь" Александра Ефремова, "Сын за отца" Николая Еременко-младшего и "Человек из чёрной "Волги". 4-го октября прошло заседание "круглого стола" по проблемам восстановления единого кинематографического пространства (в качестве ведущего заявлен председатель Союза кинематографистов Никита Михалков). 5-го октября в кинозале "Россия-Премьер" состоялась премьера фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Адам и превращения Евы" - его представляли сам режиссёр и исполнители главных ролей: Антон Макарский и Екатерина Шпица. 7-го октября в кинотеатре "Современник" прошло торжественное закрытие кинофестиваля, объявление призёров и показ фильма Алексея Учителя "Космос как предчувствие".
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персоны
Антон МакарскийНикита Михалков
фильмы
Адам и превращения ЕвыВ августе 44-гоИгра воображенияКосмос как предчувствиеПерсона нон гратаПоводырьСын за отцаЧеловек из чёрной "Волги"

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Николай II о кино
Николай II о кино
«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»
4 комментария
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