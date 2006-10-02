Новое кино. XXI век

анонс

13 февраля 2012 Победа «Юрьева дня» в Варшаве Фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев День» взял Гран-При 24-го Международного кинофестиваля в Варшаве.

18 февраля 2013 «Гитлер капут!». Съемки клипа 4 марта в Москве прошли съемки клипа Тимати и Анны Семенович на песню «Любовь и Мир», которая стала главным саундтреком к фильму «Гитлер капут!»

3 мая 1908 Николай II о кино «Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»