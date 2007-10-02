Благотворительная акция фестиваля «Сталкер» в Сургуте

Со 2 по 6 октября 2007 года в Сургуте прошла благотворительная акция фестиваля «Ссталкер». Главная цель фестиваля – средствами кино формировать правовое сознание общества.
Его организаторы – Гильдия кинорежиссеров России, Московская Гильдия актеров театра и кино, Администрация города Сургута, Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута.
Кинофестиваль проводился при поддержке Московского представительства Фонда Форда. Основной площадкой кинофестиваля стал Центр культуры и досуга «Камертон» ОАО «Сургутгазпрома».
В программе - творческие вечера «Кино и права человека» с участием актеров и режиссеров фильмов, посвященных нетеряющей актуальности темы защиты прав человека и удостоенных призов кинофестиваля «Сталкер».
2 октября в программе «Кино на защите прав ребенка» был показан художественный фильм, снятый при участии Детского Фонда ООН, «Невидимые дети». Восемь выдающихся кинорежиссеров разных континентов, среди которых Эмир Кустурица, Ридли Скотт, Джон Ву сняли киноновеллы, освещающие положение детей в различных странах мира, которые сложились в один фильм. Эти новеллы являются достойнейшими творениями каждого из режиссеров. Ведь в них поднимаются нелегкие и злободневные проблемы: преступность, насилие в семье, СПИД, нищета, последствия войны. Каждая история оставляет в душе зрителя определенный осадок, заставляя задуматься о том, чего мы так стараемся избежать. Великолепная операторская работа и неповторимая звуковая аранжировка делает картину еще более наглядной и зрелищной.
Вечером прошло открытие кинофестиваля «Сталкер». В церемонии приняли участие представители Администрации города Сургута и делегация кинематографистов из Москвы. В этот вечер режиссер Александр Хван
, создатель таких фильмов, как «Дюба-дюба»
и «Кармен»
, представил свою картину «Поводырь».
3 октября зрители смогут познакомились с программой социальных фильмов, созданных молодыми кинорежиссерами. В этот же день вечером в программе «Кино на защите прав инвалидов» состоялся премьерный показ фильма «Собака Павлова», отмеченного главным Призом кинофестиваля «Сталкер». Картину представил исполнитель главной роли, актер Московского Театра юного зрителя Николай ИВАНОВ
.
4 октября в программе «Кино на защите прав ребенка» был показан премьерный фильм «Ловитор» (режиссер Фархот Абдуллаев), а вечером – фильм «Мегаполис», посвященной теме ответственности родителей за своих детей.
5 октября для молодежной аудитории была показана художественная картина «Одиннадцать писем к Богу» (режиссер Аким Салбиев), рассказывающая о воспитанниках детдома, затерявшегося в горах.
Вечером состоялась встреча с кинорежиссером Хусейном Эркеновым, известного жесткими драмами «Сто дней до приказа»
, «Холод»
, который в программе «Кино о женщинах» представил зрителям картину «Я тебя обожаю», посвященную трудной судьбе женщины-матери.
6 октября - премьера полнометражного игрового фильма «Май»
Ильи Рубинштейна и Марата Рафикова. В центре фильма – самый настоящий герой, у которого есть чему поучиться - не предавать и не проходить мимо, когда кому-то требуется помощь…
Вечером 6 октября премьерным показом фильма «Граффити»
режиссера Игоря Апасяна завершился пятидневный фестиваль в Сургуте. Фильм представил исполнитель одной из главных ролей, актер Сергей Потапов.
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