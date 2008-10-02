В Ялте полюбили «Карасей»

IX Международный телекинофорум «Вместе» завершил свою работу, под занавес наградив фильмы группы компаний Star Media сразу восемью призами!
В основной конкурс форума, проходившего в Ялте с 19 по 25 сентября, были отобраны лучшие телевизионные фильмы и сериалы из России, Украины, Болгарии, Беларуси и Китая. В этой представительной компании «лучшим игровым фильмом» предыдущего телевизионного сезона стала комедийная мелодрама «Караси
» (производства кинокомпании Star Media) режиссера Сергея Крутина
. Еще два приза за фильм «Караси
» вручили Елене Яковлевой
, названной «Лучшей актрисой», и Юрию Степанову
, получившему специальный приз жюри «За создание ярких острохарактерных ролей второго плана».
Караси – фамилия главных героев картины: главы семьи – настоящего полковника (Юрий Степанов
), его жены Ларисы – врача-гинеколога (Елена Яковлева
), их дочери Вероники – несчастно влюбленной аспирантки и сына Андрея – красавца и ловеласа. Семья переживает не самые простые времена, а тут еще надо срочно женить сына, иначе полковнику дадут всего лишь однокомнатную квартиру…
Еще пять наград увезли из Ялты картины производства кинокомпании «Мостелефильм», входящей в Группу компаний Star Media. Лучшим режиссером был назван Дин Махаматдинов
, постановщик фильма «Бумеранг
». Приз за лучшую женскую роль (Актриса) с Еленой Яковлевой
разделила Екатерина Волкова
(«Клинч
»). В мужской актерской номинации (Актер) организаторы наградили Сергея Маховикова
(«Главная улика
») и Алексея Кравченко
(«Бумеранг
»). «Лучшим дебютом» была признана картина «Спящий и красавица
», режиссером которой выступила известная актриса Ирина Апексимова
. И наконец, специальный приз Мосфильма получили режиссеры фильма «Клинч
» Ольга
и Владимир Басовы
«за верность лучшим традициям кино в изображении характера русской женщины».
В прошлом году картины производства кинокомпаний Star Media и «Мостелефильм» также были отмечены призами в основных номинациях. Восьмисерийный фильм «Смерть шпионам!
» был назван «лучшим телевизионным сериалом», а его режиссер Сергей Лялин
– «лучшим режиссером-постановщиком». В номинации «Дебют» в 2007 году победил фильм «Учитель в законе
» (режиссер Александр Мохов
), в номинации «Актриса» - Наталья Шамина
(«Любовь под надзором
», режиссер Владимир Шевельков
), в номинации «Актер» - Юрий Беляев
(«Учитель в законе
»).
Говорит председатель Совета директоров группы компаний Star Media Влад Ряшин:
«Второй год подряд фильмы группы компаний Star Media признаются на телекинофоруме «Вместе» одними из лучших, и это не может нас не радовать. Гарантией того, что это не случайность, и мы действительно движемся в правильном направлении, служит авторитетнейший состав ялтинского жюри. Я хочу поблагодарить всю многочисленную команду Star Media и коллег из «Мостелефильм» за великолепные проекты и поздравить с новыми победами».
Говорит продюсер компании «Мостелефильм» Валентин Опалев:
«Я очень рад, что встретил талантливых людей и благодарен им за создание фильмов, которые понравились зрителям и участникам форума».
В состав жюри, присуждавшего награды Международного телекинофорума «Вместе», вошли режиссер Роман Балаян
(председатель жюри), режиссер Валерий Ахадов
, актер Эммануил Виторган
, режиссер, сценарист и актриса Людмила Гладунко
, певица Арина Крамер, актер Александр Потапов
, кинорежиссер Юсуп Разыков
.
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