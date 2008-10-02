Новое кино ждет счастливый путь

Фильм режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» показан в конкурсной программе 5-ого юбилейного международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век»
В программе фестиваля фильмов стран СНГ и Балтии «Новое кино. XXI век» - конкурс в трех номинациях: лучший дебют, лучший документальный фильм и лучший детский фильм, а также ретроспектива лент-победителей фестиваля прошлых лет.
В номинации «Лучший дебют» показан фильм режиссера Александра Баршака
«Счастливого пути
» (производство кинокомпании Star Media). Фильм снят в жанре комедийной мелодрамы с элементами роад-муви. В центре истории - пара авантюрно настроенных молодых людей: амбициозный юрист и начинающая поп-исполнительница. Оба спешат в Ярославль, чтобы принять участие в заседании суда и концерте. Но сначала опаздывают на поезд, затем берут такси и попадают в аварию, в результате продолжают свой путь в компании растаманов и дальнобойщиков. Даже избавиться друг от друга у них не выходит - судьба постоянно сводит их вместе. Ранее фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля «Киношок 2008».
Фестиваль «Новое кино. XXI век» учредили Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Союз кинематографистов России и его Московское отделение, Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Он проводится под эгидой ЮНЕСКО, а президентом фестиваля является председатель правления Союза кинематографистов России актер Геннадий Полока.
Фестиваль прошел с 30 сентября по 2 октября в Москве.
Конкурсные показы фильмов проходили в кинотеатре «Художественный» и Доме кино.
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