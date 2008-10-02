Новое кино ждет счастливый путь

анонс

1 октября 2006 Неправильный фильм о любви и войне Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" вышел на экраны СССР 12 октября 1957 года. В основу сценария была положена пьеса Виктора Розова "Вечно живые". Это рассказ о том, как война врывается в жизнь и в души людей, и не каждый может вынести испытание достойно.

9 октября 2006 Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".

25 февраля 2007 Физик должен паять лучше лудильщика В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни.