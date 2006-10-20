Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов

20 октября
Все года

Хроника кино >>
20 октября 2006
20 октября 2006 года продюсерский центр «ЛЕАН-М» с размахом отметил окончание съемок сразу четырех своих сериалов: «Солдаты-11» (РЕН-ТВ), «Счастливы вместе» (ТНТ), «Золотая теща» (ТВЦ) и «Папа на все руки» (СТС). На вечеринку «для своих» собрались почти 300 человек - актеры, режиссеры, продюсеры всех четырех сериалов и многочисленные журналисты.
Развлекала гостей группа «Леприконсы», под песни которой зажигательнее всех отплясывали Оскар Кучера («Солдаты», лейтенант Куренков) и Вадим Колганов («Золотая теща», зять Крымов). Даже актрисе Наталье Бочкаревой («Счастливы вместе», Даша Букина) беременность не помешала начать пританцовывать. А вот Анатолий Журавлев («Папа на все руки», телеведущий Славин) и Владимир Тишко («Золотая теща», доктор Шпирт) предпочли танцам непринужденную беседу у фуршетных столов.
Поводов для хорошего настроения у участников вечеринки было более чем достаточно – сериалы производства «ЛЕАН-М» идут на телеканалах со стабильно высоким рейтингом.
Предоставлено продюсерским центром «ЛЕАН-М»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Наталья БочкарёваАнатолий ЖуравлёвВадим КолгановОскар КучераВладимир Тишко
фильмы
Золотая тёщаПапа на все рукиСолдаты-11Счастливы вместе

фотографии >>
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кинонаграды MTV Россия
Кинонаграды MTV Россия
Кинонаграды MTV Россия - это российский аналог MTV Movie Awards, учрежденной в начале 90-х в качестве альтернативы пафосному кино-официозу.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Юрий Боголюбов
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Лариса Грибалева
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Ион Дикисяну
Элиане Жардини
Джон Красински
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
Элен Сюржер
все родившиеся 20 октября >>

Премьеры ТВ

Котов обижать не рекомендуется
19 октября
ТВЦ
Звоните ДиКаприо!
20 октября
ТНТ
Нарисованное счастье
20 октября
Россия 1
Селфи с судьбой
20 октября
ТВЦ
Сердечных дел мастера
20 октября
Россия 1
Субура
20 октября
Первый канал
Оборванная мелодия
21 октября
ТВЦ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Механика теней
26 октября
Первый канал

ревью