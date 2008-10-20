Интрига раскрыта: награды фестиваля «2morrow».

анонс

13 февраля 2012

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один"

Для любимцев съемочной группы английского актера Джетро Скиннера и консультанта-кукольника Бодо Шульте Карера работа над фильмом завершена: Джетро отправился в Англию, а Бодо – в родную Германию, где их обоих ждут новые проекты.