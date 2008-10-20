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Интрига раскрыта: награды фестиваля «2morrow».

20 октября
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20 октября 2008
Специальный приз жюри блоггеров«О’Хортен» (реж. Бент Хамер), премию вручали Илья Переседов, Nina_Petrovna и Михаил Нисенбаум.
Номинация «ЗВУК» – «Идиоты и ангелы» (реж. Билл Плимптон), премию вручал режиссер Борис Хлебников.
Номинация «ИЗОБРАЖЕНИЕ» – «Я из Титова Велеса» (реж. Теона Стругар Митевска), премию вручал фотограф и режиссер Антон Корбайн.
Номинация «АКТЕРЫ» – ««Все умрут, а я останусь» (реж. Валерия Гай-Германика), премию вручала актриса Анна Гейслерова.
Номинация «ИСТОРИЯ» – «О’Хортен» (реж. Бент Хамер), премию вручал писатель Владимир Сорокин.
«ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ» – «Джонни-Бешеный Пес» (реж. Жан-Стефан Совер), премию вручали председатель жюри Абель Феррара и президент фестиваля Иван Дыховичный.
В ближайшее время ждите более подробной информации о фильмах конкурсной программы, подведение итогов фестиваля и другие не менее интересные репортажи.
Следите за рубрикой арт-хаус.

Лео. Мар.
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