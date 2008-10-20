Интрига раскрыта: награды фестиваля «2morrow».

Специальный приз жюри блоггеров
– «О’Хортен»
(реж. Бент Хамер), премию вручали Илья Переседов, Nina_Petrovna и Михаил Нисенбаум.
Номинация «ЗВУК
» – «Идиоты и ангелы»
(реж. Билл Плимптон), премию вручал режиссер Борис Хлебников.
Номинация «ИЗОБРАЖЕНИЕ
» – «Я из Титова Велеса»
(реж. Теона Стругар Митевска), премию вручал фотограф и режиссер Антон Корбайн.
Номинация «АКТЕРЫ
» – ««Все умрут, а я останусь»
(реж. Валерия Гай-Германика), премию вручала актриса Анна Гейслерова.
Номинация «ИСТОРИЯ
» – «О’Хортен»
(реж. Бент Хамер), премию вручал писатель Владимир Сорокин.
«ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ
» – «Джонни-Бешеный Пес»
(реж. Жан-Стефан Совер), премию вручали председатель жюри Абель Феррара и президент фестиваля Иван Дыховичный.
В ближайшее время ждите более подробной информации о фильмах конкурсной программы, подведение итогов фестиваля и другие не менее интересные репортажи.
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