Российское кино на кинофестивале в Стокгольме

анонс

1 ноября в ДК Горбунова состоялось пресс-пати и красочное шоу-открытия «Большого праздника детского кино в Москве» и кинофестиваля «Кинокадрик».

21 октября 2007

Объявлены претенденты на "Золотого орла"

Весь актерский "цвет" кино России представлен в лонг-листе претендентов на Национальную премию в области кинематографии "Золотой орел" - 2007 в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая женская роль в кино".