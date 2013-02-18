Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Свинцовый мальчик Руслан

21 октября
Все года

Хроника кино >>
21 октября 1986
В прокат выходит фильм "Плюмбум, или Опасная игра". Молодой герой, каким его видят Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе, вызывает шок. Имя "Плюмбум" становится нарицательным.
Герой фильма — обычный школьник в свободное от учебы время страстно предававшийся борьбе со всевозможными нарушителями закона, включая сюда и собственного отца. Но романтика войны с правонарушителями увлекала его лишь постольку, поскольку давала ощущение собственной силы и власти над другим человеком. Плюмбум явился одним из первых в длинной череде странных подростков, вызывающих смешанное чувство жалости и отвращения, которые стали излюбленными героями "перестроечного" экрана образца 1986—1989 годов. Правда, ничто не роднило главного героя ленты, 15-летнего сыщика по роду увлечений Руслана Чутко, с последующими панками, "люберами", "мажорами", туповатыми рокерами и металлистами и прочими малолетними антигероями, которыми столь изобиловала перестроечная эпоха "злых песен". Тогда еще весьма вероятной казалась перспектива поворота перестроечного корабля вспять. Поэтому среди типажей нового поколения авторы " Плюмбума ..." выбирают не самую характерную, но пока еще весьма злободневную фигуру "второго Павлика Морозова" .

Источник информации - Энциклопедия отечественного кино
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Антон Андросов
фильмы
Плюмбум, или Опасная игра

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Никита Михалков
Раднэр Муратов
Валерий Новиков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Павел Ясенок
Кен Ватанабе
Вацлав Воска
Элеонора Джорджи
Пьер Дюкс
Николь Курсель
Мелора Уолтерс
Кэрри Фишер
все родившиеся 21 октября >>

Премьеры ТВ

Звоните ДиКаприо!
20 октября
ТНТ
Нарисованное счастье
20 октября
Россия 1
Селфи с судьбой
20 октября
ТВЦ
Сердечных дел мастера
20 октября
Россия 1
Субура
20 октября
Первый канал
Оборванная мелодия
21 октября
ТВЦ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1

ревью