«Пари»: Пресс-конференция

анонс

13 февраля 2012

Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один»

Дорогие друзья! Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один». В разгаре работа над самыми яркими эпизодами фильма – семинарами по кукловодству, которые проводит главный герой Том Гринвуд.