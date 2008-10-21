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«Пари»: Пресс-конференция

21 октября
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21 октября 2008
21 октября в кинотеатре «Ролан» после пресс-показа фильма «Пари» состоялась конференция с его создателями – режиссером Натальей Бронштейн (Петровой) и исполнителем одной из главных ролей Владимиром Жеребцовым.
«Пари» делалось «быстро» - 3 года, между рождением второго и третьего ребенка Натальи. По ее признанию, в один прекрасный день она вдруг испытала страх от того, что происходит вокруг, и таким образом зародился замысел экранизации чеховского рассказа.
Постановка получилась довольно жесткой, поэтому журналистов интересовал вопрос – не боится ли режиссер потерять своего зрителя. На что Бронштейн рассказала о тестовых показах фильма для обычных зрителей и положительной реакции после просмотра, – каждый нашел в персонажах самого себя: кто-то нашел общего с женой олигарха, кто-то обнаружил сходство с экономкой...
Что же касается самих персонажей, то в этом случае Наталья Петрова призналась, что для нее герои Вержбицкого и Жеребцова – «одно лицо, отражение друг друга». Можно даже сказать, что «один поглощает другого», и даже фамилии у них схожи между собой.
На прощание режиссер выразила удивление: «Вы почему-то оказались очень добрые».
Конечно же, удивительного здесь ничего нет – Наталья ждет ребенка… Хотя и к фильму особых претензий мало, что, безусловно, радует. Стоит лишь посоветовать зрителям, чтобы они «потерпели пятнадцать-двадцать минут, камера потом остановится, а под конец и вовсе застынет».

Макс Милиан
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Виктор ВержбицкийОлеся ЖелезнякВладимир ЖеребцовМарина МогилевскаяНаталья Петрова
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«Пари»: Пресс-конференция фотографии
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