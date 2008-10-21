«Непобедимый»: Премьера

анонс

Музей кино открывает свой 28-й сезон в ЦДХ и кинотеатре "Салют". Во вторник, 12 сентября в Красном зале кинотеатра "Салют" состоится открытие сезона в Музее кино.

1 июня 2007 года на экраны США вышел блокбастер — "Дневной дозор" (2005) Тимура Бекмамбетова.

Известные российские актеры Егор Бероев и Валентин Гафт приняли участие в дубляже нового анимационного фильма «Приключения Десперо».

13 марта 2007

«Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай...

Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.