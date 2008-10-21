«Непобедимый»: Премьера

21 октября в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Олега Погодина «Непобедимый»
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Эту картину пришли посмотреть Константин Лавроненко, Александр Носик, Вадим Андреев, Лион Измайлов, Жанна Эппле, Сергей Гинзбург, Анастасия Цветаева, Дмитрий Шаракоис и многие другие.
Свое детище представили искушенным зрителям его создатели: режиссер Олег Погодин, продюсеры Рубен Дишдишян и Дмитрий Добужинский, актеры Владимир Епифанцев, Сергей Астахов, Ольга Фадеева, Сергей Векслер, Владимир Турчинский, Владимир Стеклов, а также практически вся съемочная группа фильма.
При просмотре «Непобедимого» всех ждал небольшой сюрприз - в паре эпизодов сыграли создатели картины Олег Погодин и Дмитрий Добужинский. Картина вышла в прокат 23 октября.
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