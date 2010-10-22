«Охотник на троллей» и его прокатчик

анонс

В мае 1927 года на экраны Страны Советов вышел "художественный боевик" "Солистка Вего Величества", снятый на студии Госвоенкино (Государственное военное фотокинопредприятие).

31 марта 2008

Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».