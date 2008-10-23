«Макс Пэйн»: Премьера

20 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нашумевшей задолго до выхода на экран экранизации культовой компьютерной игры «Макс Пэйн»
с Марком Уолбергом в заглавной роли.
Среди зрителей отметились такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Дакота, Прохор Шаляпин, Слава, а также актеры Даниил Белых, Михаил Багдасаров и другие.
Макс Пэйн – независимый полицейский и мифический антигерой – полон решимости разыскать тех, кто ответит за зверские убийства его семьи и лучшего друга. Одержимый местью, он с невероятной настойчивостью ведет свое расследование, которое ввергает его в кошмар бесконечных странствий по темным закоулкам преступного мира. Тайна сгущается, и Макс вынужден вступить в битву с врагами из потустороннего мира и столкнуться с невероятным предательством.
В роли Макса Пэйна выступает номинант премии «Оскар» Марк Уолберг («Отступники»). Главный герой – человек, который не слишком-то уважает правила – и которому нечего терять, – занят расследованием целого ряда таинственных убийств, которые могут иметь какую-то связь со смертью его жены и ребенка. Но есть мощные силы, одновременно реальные и потусторонние, которые тайно замышляют сохранить эту губительную правду в тайне, и Макса заставляют замолчать навсегда.
Вместе с Уолбергом в «Максе Пэйне» играют такие актеры, как Мила Кунис в роли Моны Сакс – красивой русской бандитки и убийцы; Ольга Куриленко (которая играет главную женскую роль в готовящемся фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия») в роли искательницы острых ощущений Наташи – младшей сестры Моны; Крис Бриджес «Лудакрис» в роли детектива отдела внутренних расследований Джима Бравуры; и Бо Бриджес в роли наставника Макса, Б. Б.
«Макс Пэйн» поставлен Джоном Муром («Омен», «В тылу врага») по сценарию Бо Торна – недавнего выпускника курсов кино в Техасском университете. Продюсеры фильма – Джули Йорн («Война невест») и Скотт Фэй.
«Этот фильм не «Мини-Пэйн». И не «Миди-Пэйн». Это «Макс Пэйн»
, – подытоживает режиссер Джон Мур, говоря о своем новом кинофильме, который задуман как боевик в стиле нео-нуар, где герои постоянно балансируют на лезвии ножа между реальным и нереальным. И Мур, одаренный мастер изобразительного стиля, отлично знает, что он делает. Использование субъективной камеры переносит нас прямиком в мир Макса, и мы видим, что происходит у него в голове, а использование новейших высокоскоростных рапид-камер бросает зрителей вместе с самим героем в водоворот событий, и они летят, как на американских горках, на крыльях стремительно развертывающегося действия, острых ощущений, тайн и пугающих образов и картин, окрашенных в мрачные, потусторонние тона.
Однако задолго до того, как Мур начал продвигать свой «максималистский» боевик, существовала видеоигра «Макс Пэйн», мировая премьера которой состоялась в 2001 году, а в 2003 году было выпущено ее продолжение – «Макс Пэйн 2: Падение Макса Пэйна». Критики и поклонники во весь голос восхваляли элегантную хореографию игры и ее кинематографическую природу; ее мрачные, резко очерченные образы, перестрелки в замедленной съемке, разворачивающиеся как в комиксе, явно под впечатлением фильмов нео-нуар. Лишь немногие игры легко поддаются переносу на большой экран, но здесь изначально создается впечатление, будто этой истории крутого копа, одолеваемого жаждой мести, суждено быть разыгранной на большом экране.
Говорит продюсер Джули Йорн: «Видеоигра «Макс Пэйн» была создана людьми, которые влюблены в кино. Все в ней, начиная с видеоряда в стиле нео-нуар и вплоть до персонажей и диалога, свидетельствует о том, что она создавалась под влиянием кинематографа и по самому материалу далеко выходит за рамки того, что мы привыкли видеть в игре»
.
И, тем не менее, при переносе «Макса Пэйна» на большой экран съемочная группа столкнулась с огромными трудностями. «Вам кажется, что если в игре есть такой ясный сюжет и такая замечательная предыстория, ее очень просто будет экранизировать»
, – говорит Йорн. – «Но как только вы немного изучите этот вопрос, то сразу поймете, что вам придется придумывать способ, как сделать этот фильм самобытным и непохожим на игру, не нарушая вместе с тем ее уникального стиля и духа»
.
Создатели кинофильма вместе с работниками студии рассмотрели сотни вариантов этого сюжета, пока, наконец, начинающий сценарист Бо Торн не набрел на такой подход к материалу, который их устраивал по всем статьям. «Бо нашел способ привнести в этот материал так много своеобразия»
, – объясняет Йорн. – «Мало того, что он уловил эмоциональное состояние главного героя, – он еще и сумел создать целый мир иллюзий и теней, ту потусторонность, которой никогда не было в самой игре»
.
В числе добавленных Торном элементов из потустороннего мира – крылатый демон, который угрожает Максу и посылает остальных на верную и страшную гибель. Позаимствованный из норвежской мифологии демон Валькирия – оскаленный, с вывернутыми наружу губами, обнажающими кривые клыки, и горящими красными глазами, – олицетворяет собой крайне важную путеводную нить в погоне Макса за теми, кто разрушил его семью. На всем протяжении сюжета этот демон – весь или мельком – сопровождает действие фильма: то мы слышим громоподобные сотрясения ее огромных колышущихся крыльев, то перед нами мелькает пара крыльев, почти теряющихся во тьме. Крылатый демон – это символ, и создатели фильма придумали еще и другие зрительные образы, связанные с Валькирией, лейтмотивом проходящие через всю ткань фильма. На протяжении всего фильма на стенах то и дело проступает буква «V», пронзенная шприцом, а также татуировки в виде крыльев, которыми помечены некоторые из ключевых персонажей.
Используя в качестве трамплина материал самой игры, в том числе вырезанные сцены и скрипт, Торн намеревался предложить для фильма определенную модель. «Игра в визуальном отношении очень кинематографична, однако для того, чтобы всех побить, требуется восемь - двенадцать часов, так что в ней слишком много материала и информации для кино»
, – объясняет Торн. – «Я попытался изучить все о том, что есть в самой игре, и затем понять, каким образом можно было бы упростить и упорядочить ее. Очень непросто было придумать, как сохранить верность исходному материалу и в то же самое время придать ему нужное ускорение, чтобы получился крутой триллер»
.
Пока Торн работал над сценарием, студия вступила в переговоры с режиссером Джоном Муром, который получил известность благодаря самобытному изобразительному стилю его трех предыдущих работ, и пригласила его возглавить проект. Мур в тесном сотрудничестве с Торном и продюсерами работал над сценарием, чтобы придать ему окончательный вид.
Мур уподобляет процесс экранизации игры насильственному изъятию рычагов управления из рук игрока; это все равно, что попросить его или ее посидеть смирно и дать возможность создателям фильма спокойно в этом разобраться. Использование субъективной киносъемки – важный элемент, помогающий создать у зрителя незабываемое впечатление от просмотра. «Вы должны дать кинозрителям нечто потрясающее и обалденное – и мы подумали, что это можно сделать с помощью субъективной камеры – по сути, выжимая из нее все, на что она способна, – и заставить вас почувствовать себя Максом Пэйном»
, –говорит Мур.
Чтобы привнести в действие дополнительную интенсивность и стилизованность, Мур использовал кинокамеру особой системы под названием «Фантом». Такая камера позволяет использовать новый подход к замедленной съемке, в том числе популярный прием, когда пуля летит настолько медленно, что можно разглядеть остающийся от нее в воздухе инверсионный след. «Главное здесь – это цифровой накопитель на жестких дисках, который позволяет снимать тысячу кадров в секунду»
, – объясняет Мур. – «Я не хотел имитировать этот ослепительный замедленный полет пули в фильмах Джона Ву или в «Матрице» братьев Вачовски, поэтому мы придумали свою технику работы с новой системой. Я думаю, нам кое-где удалось получить потрясающие результаты, и вы увидите их в кино»
.
Стилизованный и порой пугающий зрительный ряд в фильмах Мура привносит в них качество высокого искусства, который еще более обогащает этот сплав истории мести, разгула потусторонних сил и тайны, ниспровергающий все ожидания зрителя. В то же самое время Мур настоял на том, чтобы в фильме присутствовало реалистическое эмоциональное ядро; оно, в основном, проявляется через расследование, которое проводит Макс в попытках найти убийцу своей жены и ребенка. Он сам и его жизненный путь суть производное этого травмирующего события.
Для того, чтобы этого добиться, актер, изображающий Макса, должен был передать крутизну его характера, но в то же самое время быть простым и понятным для зрителей на эмоциональном уровне. Эта роль естественным образом подходила для Марка Уолберга. «Марк с таким яростным упорством работал над воплощением этого характера»
, – рассказывает Йорн. «Он очень глубокий актер с огромным обаянием, но он еще в придачу и отец, который любит свою семью, и действительно способен прочувствовать ту душевную боль, которую испытывает его герой»
.
«Это одна из тех ролей, где просто невозможно представить себе какого-то другого актера»
, – добавляет Мур, имея в виду работу Уолберга в этом фильме. – «Марк настолько вжился в характер этого парня, он и движется, и выглядит, как Макс. В своем исполнении роли он абсолютно безупречен»
.
Уолберг, который пришел в фильм «Макс Пэйн» сразу же после съемок драматических эпизодов в фильмах «Явление»
и «Милые кости», с удовольствием воспользоваться возможностью вернуться к своим корням и сыграть настоящее действие. «Джон Мур действительно позволял мне работать в кадре и проявлять эмоции в полную силу»
, – говорит Уолберг. «Джон, … он действительно дает нам возможность развернуться в полную силу»
.
«Мне нравится играть действие, поэтому возвратиться в большой боевик – где я могу вытрясти душу из всех, кто там есть, – для меня было очень приятно»
, – со смехом добавляет он. – «Макс Пэйн» дал мне возможность довести действие до такого уровня интенсивности, который намного превышает то, что я делал в фильмах «Отступники», «Кровь за кровь» и «Страх». С точки зрения действия, Макс выше этих героев на десять голов»
.
Переняв жесткую, «без правил и тормозов» брутальность Макса, Уолберг был также полон решимости привнести в его характер важные эмоциональные штрихи. «Макс – это одна из самых сложных ролей, которые мне когда-либо приходилось играть»
, – говорит актер. – «Это взрослый, искушенный и сложный персонаж. Он все делает под влиянием эмоций. Мы узнаем, что Макс, от которого ныне осталась только оболочка, когда-то жил замечательной жизнью. У него была красивая жена и ребенок, которых у него отняли. И как только это случилось, он в действительности уже не видит надежды ни для себя, ни для мира, – так сказать, махнул рукой и на себя, и на человечество»
.
«Этого персонажа можно сыграть «одной левой», если представлять его узколобым кретином, который одержим единственной целью и зациклен на чем-то одном»
, – продолжает Уолберг. «Но люди очень сильно удивятся, когда увидят, какой это в действительности многослойный характер. Максом движут эмоции, и, мне кажется, зрители поймут, почему он так одержим»
.
Мила Кунис изображает Мону Сакс – красивую русскую бандитку, которая работает в одной упряжке с Максом Пэйном, чтобы отомстить за смерть своей сестры. Для этой роли нужна была актриса, которая бы обладала способностью быть крутой, – чтобы она ни в чем не уступала Максу Пэйну и делала все это убедительно. Никто не ожидал, что на эту роль назначат Кунис, так как она больше всего прославилась своими комедийными ролями в популярном телевизионном комедийном шоу «Шоу 70-х» и знаменитой комедийной мелодраме «В пролете».
«Мила нас просто шокировала»
, – говорит Мур. – «Выбор ее на эту роль вовсе не был очевиден, но она так хорошо смотрится в роли Моны. Они с Марком понимают друг друга с полуслова; они потрясающая команда в кино, а ведь это так важно. Нам нужен был человек, который не будет для Макса просто душкой или партнером, подающим реплики; нам нужен был человек, являющийся тем самым персонажем, которого он играет, и способный проводить в жизнь собственные планы. По-моему, Мила просто сногсшибательна»
.
Для Кунис эта роль представляла собой возможность освоить новые горизонты актерской профессии. «Я всегда хотела сниматься в боевике; во мне есть что-то такое, из-за чего я люблю зажигать»
, – говорит она со смехом. «Мона жестокая и вздорная, и не желает играть вторую скрипку ни при ком. Я бы сказала, что она и Макс – два сапога пара»
.
Для того, чтобы передать на экране колоссальную физическую подготовленность Моны и ее умение обращаться с оружием, Кунис пришлось пройти через интенсивную программу тренировок. К концу тренировок казалось, что Кунис всю жизнь только и делала, что дралась в поединках, и с самого детства умела обращаться с оружием. «С ума сойти»
, – говорит Кунис. «Я раньше никогда не стреляла из винтовки, а здесь я играю убийцу. Но позвольте вам сказать, что я теперь действительно великолепно стреляю! С точки зрения физической подготовки, работать над этим фильмом было по-настоящему интересно. Мне довелось и боксировать, и демонстрировать навыки боевых искусств»
.
Одним из аспектов персонажа, для которого Кунис не пришлось специально обучаться, было умение говорить по-русски. Кунис, которая родом из России, демонстрирует свои лингвистические навыки в ключевой сцене, в которой она ругает свою многострадальную сестру Наташу – ее играет еще одна настоящая российская эмигрантка Ольга Куриленко. Куриленко, которая в паре с Дэниелом Крейгом играет главную женскую роль в новом кинофильме о Джеймсе Бонда «Квант милосердия», и Кунис выросли в соседних городах, но никогда не встречались, пока обе не оказались в числе актеров фильма «Макс Пэйн».
Наташа в исполнении Куриленко – это классическая роковая женщина. После знакомства с Максом на вечеринке, ее сразу же потянуло к нему. Но ни ее красота, ни ее обольстительное очарование не трогают Макса. Для него Наташа интересна только как источник информации, которая могла бы помочь в его расследовании. Когда Наташу по выходе из квартиры Макса убивают – и все подозрения падают на него, – продолжать розыски становится сложнее. И именно из-за своего рокового свидания с Наташей Макс вступил в схватку с Моной.
Если кто и пытается помочь Максу выбраться из паутины интриг, тайн, насилия и потусторонних кошмаров, – так это Б. Б.Хенсли, бывший полицейский и наставник Макса. Теперь Б. Б. возглавляет отдел безопасности в огромной фармацевтической корпорации «Айзир». Эту роль взял на себя актер-ветеран Бо Бриджес, который на протяжении своей карьеры, охватывающей более четырех десятилетий, сыграл несметное число персонажей, демонстрируя при этом различные аспекты собственного «я» и привнося силу и правду жизни во все роли, которые он играет.
«Характер Б. Б.Хенсли жизненно важен для этой истории, и Бо придает ему удивительную достоверность»
, – говорит Мур. – «У него за плечами такое невероятное количество фильмов, где он играл простой и понятный человеческий характер, если хотите, хорошего парня»
. Но, как и во все, что касается фильма «Макс Пэйн», в характере Б. Б. – намного больше, чем видно невооруженным взглядом. Мур говорит, намекая на сложность этого персонажа: «То, что мы сумели заставить Бо сыграть Б. Б.– одного из самых «навороченных» персонажей, каких нам только приходилось видеть, – это само по себе уже что-то»
.
По словам Бриджеса, он сразу же раскусил этот персонаж. «На Б. Б.всегда надета маска. Никогда нельзя быть уверенным, каков этот человек в реальности, хороший ли он парень или плохой. Стиль этого фильма очень загадочный; в нем есть завихрения и повороты, и внезапные перемены в характерах. Для актера участвовать в этом – настоящее счастье»
.
Еще один персонаж, который преподносит массу сюрпризов, – это агент отдела внутренних расследований Джим Бравура, лишенный всяких сантиментов офицер полиции, который лично заинтересовался делом Макса. Бравуру играет знаменитая звезда хип-хопа Крис Бриджес «Лудакрис». «Бравура – единственный человек в этом фильме, который, как кажется, имеет представление о том, что происходит»
, – говорят Бриджес. «Он знает, что за поступками Макса стоит какая-то история, и полон решимости раскрыть правду. Парни из отдела внутренних расследований – обычно не самые приятные люди. Я попытался сделать так, чтобы Бравура как будто бы и вписывался в этот мир, но при этом был замечательным парнем»
.
«Бравура – сильный духом и волевой человек»
, – продолжает Бриджес. – «Он молод, но очень мудр и ничего ни у кого не отнимает. Я думаю, что между ним и Максом без лишних слов завязались какие-то особые, невысказанные отношения, они в значительной мере понимают друг друга. Оба они очень крутые и оба видят чужие игры насквозь»
.
Ключевые роли в фильме сыграли также Амори Ноласко и Крис О’Доннелл. Ноласко – это Джек Лупино, бывалый солдат, который ныне неплохо устроился в мире подпольных торговцев наркотиками. Для фильма «Макс Пэйн» этот популярный актер, который играет обаятельного беглеца в известном сериале «Побег из тюрьмы», насыщает образ Лупино шокирующей и невероятной свирепостью. «Я был по-настоящему заворожен той мрачностью, которая есть в Лупино»
, – говорит Ноласко. «Он крут до чрезвычайности, но при этом он еще до некоторой степени очень грустный персонаж. Главное – у него нет души. Он был морской свинкой в эксперименте – но что-то там пошло наперекосяк. Таким образом, он больше жертва, чем злодей»
.
Крис О’Доннелл изображает Джека Колвина, главу гигантского фармацевтического концерна «Айзир», через который пролегает страшный путь Макса к искуплению. Колвин – пешка, которая теряет контроль над ситуацией; участник заговора, в котором на кону огромные ставки и в сети которого угодил не только Макс, но и множество других людей, чья жизнь оказалась под угрозой.
Главный оператор Джонатан Села и художник-постановщик Дэниел T. Дорранс в тесном сотрудничестве с Муром создавали мрачный и угрожающий мир «Макса Пэйна», умело применяя светотень для создания интриги, напряженности и действия. Создатели фильма используют палитру приглушенных, выцветших тонов, которыми пронизан буквально весь фильм, начиная с декораций и места действия и вплоть до выбора гардероба. Приглушенная цветовая палитра хорошо согласуется с аспектами стиля нео-нуар, который явственно ощущается и в самом фильме, и в облике персонажей – в их внутренней пустоте и изоляции. С ностальгией вспоминая классический нуар, каким он был во времена после Второй мировой войны, Мур и его команда добиваются того, что этот стиль кажется сегодняшнему зрителю очень современным и ярким.
В проектировании декораций и выборе места действия для создателей фильма было важно не только воплотить урбанизированный, современный ландшафт большого города, но и обогатить его вкраплениями другого мира, менее броского и полного сурового реализма, а также «мира потустороннего», который прячется в городском мраке. «Если бы можно было снять черно-белое кино, мы бы именно так его снимали»
, – говорит Села. Поскольку рынок делает съемки черно-белого кино проблематичным, Мур и Села как можно дальше продвинули цветовую гамму фильма в этом направлении – жесткий контрастный свет, длинные тени и очень графичная композиция. «Все было как можно более монохроматичным»,
– добавляет Села. «Мы ни разу не использовали цветную подсветку»
.
Мрачная пора мести в жизни Макса наступает зимой, в самый разгар снежной бури; стихии грубы и беспощадны, но холод становится персонажем фильма и союзником Макса. «Макс Пэйн попадает в самое средоточие мрака»
, – объясняет Мур. – «В гэльском языке есть поговорка – cóbhoh dólra, – что означает, что природа понимает ваше настроение, что у природы есть симпатия к вам. Мы подумали, что нет лучшего способа выразить настроение Макса Пэйна, нежели выдержать атмосферу мрака до самого конца, когда солнце буквально врывается в его жизнь. Зима его союзник; это парень, который прячется в тени, мрак окутывает его повсюду»
.
«Снег – это критически важный элемент»
, – добавляет Йорн. – «Джон Мур использовал его для того, чтобы создать своего рода ощущение эпоса и высокого искусства – в том, как снег взаимодействует с Максом и определяет некоторые из его поступков»
. В центральной сцене, где Макс, спасаясь от преследователей, прыгает в почти замерзшую реку, Мур воспользовался всеми мыслимыми и немыслимыми средствами, чтобы ускорить драматическую развязку: тут и разгулявшаяся стихия, и классический образ заброшенной ночной пристани, столь характерный для стиля нуар, и холодные волны, неумолимо плещущие о пирс. «Макс не боится холода; он понимает, что разгул стихий ему на руку, облегчая ему спасение»
, – говорит Мур. – «Плохие парни бросают свою затею; они не станут прыгать вслед за Максом в холодную воду, но Макс прекрасно понимает, что зима его союзник только потому, что его сердце остыло, он знает, что это такое, и может использовать это в его интересах»
.
Мир Макса – мрачный и стилизованный Нью-Йорк, отделенный сотнями световых лет от того Большого Яблока, каким он обычно предстает на экране. «Это Нью-Йорк минус слой реальности»
, – говорит Джули Йорн. Создатели фильма в основном продумали, как будет выглядеть город, на раннем этапе подготовки к съемке. Преобладающим и вездесущим должен был быть исчезающий нью-йоркский горизонт и городские пейзажи. «Джон называл наш Нью-Йорк «городом призраков»
, – вспоминает постановщик спецэффектов Эверетт Баррелл. «В мире Макса город настолько наводнен преступлениями и наркотиками, что кажется, будто он гниет с головы»
.
«Фильм невероятно интенсивен в отношении зрительного ряда»
, – говорит концепт-художник Крис Роузуорн, который на раннем этапе вместе с Муром продумывал этот видеоряд. – «Там много чего происходит. Но в то же самое время, это ведь Манхэттен Макса Пэйна, то есть мир очень одинокий. Макс – очень одинокая фигура, окруженная хаосом и атмосферой преступного сговора»
.
«Есть одна сцена, которая мне кажется чрезвычайно впечатляющей, – это когда мы видим, как Макс одиноко сидит на кухне, а из окна льется свет»
, – добавляет Роузуорн. – «Для меня в этом весь Макс Пэйн»
.
Еще один центральный образ – это крылатый демон; Мур хотел, чтобы он был вибрирующим, похожим на галлюцинацию. Везде, где это только возможно, Мур избегал использования компьютерной графики, предпочитая реальные объекты. Крыльями демона, которые были изготовлены в Торонто, управляла специальная бригада кукольников. Для сцен полета использовалась компьютерная графика, в основе которой были реальные крылья и реальная же голова, вылепленная скульптором.
Основные съемки «Макса Пэйна» начались 3 марта 2008 года. Съемочный процесс продолжался 50 дней в самых разных местах Торонто – начиная от метро и вплоть до многолюдного делового района города и его растянувшейся на много километров береговой линии, а также на площадках киностудий «Синеспейс» и «Торонто Филм Студио». Многие места использовались дважды с разными целями; например, заброшенный продуктовый склад послужил фоном для убежища Моны, притона, салона татуировки и сцены вечеринки, где Макс впервые встретился с Моной. Заброшенная стеклянная фабрика в Гамильтоне послужила местом для штаб-квартиры Джека Лупино «Рагнарок».
Одной из самых трудных задач для художника-постановщика Дэниела T. Дорранса и его команды была декорация внутренних покоев в штаб-квартире «Айзир», где разыгрывается одна из крупных сцен фильма. Такое впечатление, как будто время в этой сцене останавливается, пока Макс в отчаянии прокладывает себе путь под шквалом выстрелов, раздающихся у него за спиной, и совершает невероятную пробежку по смертельно опасному проходу. Стекло разлетается на мелкие осколки, канцелярские шкафы для документов превращаются в груды искореженного металла, миллионы листков бумаги разлетаются в разные стороны – все залито струями пены из огнетушителя и наводнено падающими телами.
Воздвигнутая на площадке «Синеспейс Студио» массивная декорация строилась и готовилась целых восемь недель. Затем ее передали в руки координатору Дэнни Уайту и его команде, которые еще неделю снаряжали декорацию тысячами взрывающихся петард для имитации грандиозной перестрелки.
Для того, чтобы снять эту пробежку по «Айзиру», потребовалась целая неделя, причем для каждого захода надо было заново заряжать 1 280 петард; как только очередная порция загруженной пиротехники полностью взрывалась, группа переходила к съемкам следующей закладки, уже меньшего размера, и фиксации отдельных выстрелов. Бригада из 15 пиротехников в конце каждого съемочного дня взбирались на декорацию, чтобы полностью заменить петарды для работы на следующий день. А в это время художники и бутафоры латали декорацию, которая в той или иной степени была повреждена. К концу недели Макс убежал, декорация была полностью разгромлена, а количество взорванных петард перевалило за 5 000, не считая дополнительных 1 000 петард с искусственной кровью и грязью, которые использовались каскадерами на съемках этой сцены.
«Каждый раз при съемках кино, в котором много разрушений и драк, нужно постоянно придумывать оригинальные способы выполнить то или иное действие. Режиссер, оператор, координатор трюков, бригада по спецэффектам – этим заняты все»
, – говорит Мур. – «Вы буквально фонтанируете идеями, когда перечитываете или заново просматриваете раскадровку или пытаетесь спроектировать декорации, в которых будет проще развернуть действие. В «Максе Пэйне» наша цель состояла в том, чтобы кассовые сборы росли не только благодаря сюжету, но и благодаря потрясающим трюкам. Чтобы это был просто боевик, а крутой триллер, который все захотят посмотреть»
.
обсуждение >>