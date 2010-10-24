Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дом на обочине». Начало съемок

24 октября
Все года

Хроника кино >>
24 октября 2010
«Дом на обочине». Начало съемок
В Санкт-Петербурге заканчился подготовительный период нового соовмесного проекта «Всемирных Русских Студий» и «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», драмы Антона Сиверса «Дом на обочине» (рабочее название).
В ролях: Андрей Мерзликин, Кристина Кузьмина, Татьяна Черкасова, Андрей Носков, Николай Добрынин, Валерий Немешаев, Федя Никитин.
«Дом на обочине». Начало съемок
Поддавшись уговорам жены Тамары (Кристина Кузьмина), он оставляет раненого около поселковой больницы и возвращается домой. Свидетелей происшедшего нет, но собственная трусость не дает Саше покоя и он приезжает в больницу, чтобы узнать о судьбе сбитого им человека. В больнице Саша знакомится с молодой женщиной, Любой (Татьяна Черкасова), женой пострадавшего. Саша узнает, что пострадавший по его вине мужчина, Константин (Валерий Немешаев), находится в коме. Саша, мучающийся раскаянием, решает помочь Любе и подвозит ее до дома, который стоит на обочине дороги, за чертой поселка. Он начинает навещать Любу, и постепенно раскаяние и жалость сменяются новыми чувствами, с которыми Саша не может и не хочет бороться.
«Дом на обочине». Начало съемок
С 9 по 13 октября прошли локальные съемки под Зеленогорском тех сцен, где нужна «золотая осень».
«Здесь природа должна быть «живой», - делится режиссер Антон Сиверс. - Она — отдельный персонаж, помогающий выразить настроение».

RWS
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Николай ДобрынинКристина КузьминаАндрей МерзликинВалерий НемешаевФедя НикитинАндрей НосковАнтон СиверсТатьяна Черкасова
фильмы
Дом на обочине

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Джетро Скиннер: заслуженный кукловод «Кинотавра»
Джетро Скиннер: заслуженный кукловод «Кинотавра»
15 июня завершился XIX сочинский кинофестиваль «Кинотавр». Приз за лучшую мужскую роль увез начинающий британский актер Джетро Скиннер, сыгравший кукольника – виртуоза в романтической комедии режиссера Оксаны Бычковой «Плюс один».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Алина Васильева
Габриэлла Мариани
Андрей Мартынов
Алла Подчуфарова
Владимир Приходько
Аркадий Райкин
Сос Саркисян
Оксана Сташенко
Александр Чернявский (II)
Фарид Мюррей Абрахам
Тито Гобби
Кевин Клайн
Кшиштоф Крупиньский
Адела Норьега
Жан-Клод Паскаль
Марек Сюдым
все родившиеся 24 октября >>

Премьеры ТВ

Скорая помощь
15 октября
НТВ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал

ревью