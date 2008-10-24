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«Ностальгия по будущему» - участник «Верного сердца»!

24 октября
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24 октября 2008
Фильм, снятый по одноименному роману Виктора Добросоцкого, был показан в «Доме кино» 24 октября в рамках III Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «Верное сердце».
В конкурсной программе фестиваля участвовали современные полнометражные и короткометражные игровые и анимационные фильмы выпуска 2007-2008 годов из России, Германии, Франции и других стран.
«Главные герои фильма «Ностальгия по будущему» - это Анастасия и Виктор, жители города Соликамска Пермского Края. Выбрал я этот город не случайно. Это древняя столица всего Урала. А Прикамье я долгое время представлял в Совете Федерации в качестве сенатора. Поэтому я знаю дух людей Урала. Вот почему именно здесь рождены и живут наши герои. Они одноклассники, полюбившие друг друга в школе. Анастасия очень красивая, трогательная, добрая девушка. Виктор наивный, целеустремленный, волевой парень. Они любят друг друга и будущая взрослая жизнь в их мечтах озарена светом этой вечной любви, но происходит совершенно иначе»…
«Ностальгия по будущему» - это история, повествующая и описывающая любовь, ту самую, ради которой все и живут. В фильме играют Ольга Кабо, Борис Невзоров, Павел Новиков, Александр Цуркан.
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Виктор ДобросоцкийОльга КабоБорис НевзоровПавел НовиковАлександр Цуркан
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