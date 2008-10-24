«Ностальгия по будущему» - участник «Верного сердца»!

анонс

В музее А.С. Пушкина состоялось открытие социально-благотворительного проекта в поддержку ветеранов отечественной киноиндустрии.

19 февраля 2013

Фестивали недели

В последнюю неделю января завершают свою работу два фестиваля - в Роттердаме и в Гетеборге.