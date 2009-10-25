Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристофер Дойл: Я очень впечатлен!

25 октября
Все года

Хроника кино >>
25 октября 2009
Киностудию «Всемирные Русские Студии» посетил легендарный оператор-постановщик, режиссер, сценарист и актер Кристофер Дойл. Он приехал в Москву в рамках фестиваля Tomorrow. Картина «Предел контроля», оператором-постановщиком которой был Кристофер, открыла фестиваль.
Профессионал принял участие и в международной образовательной программе для молодых кинематографистов, прошедшей в рамках фестиваля, Tomorrow Ggeneretion Campus.
Провести мастер-класс операторского искусства для участников Кампуса Кристофер Дойл решил не в конференц-зале, а именно на киностудии RWS.
По замыслу программы, участникам Кампуса было необходимо снять собственный короткометражный фильм.
Благодаря киностудии RWS начинающие кинематографисты получили уникальную возможность показать полученные знания на практике.
RWS предоставила молодым талантам не только павильоны для съемок, но и все необходимое оборудование: камеры, свет, реквизит и даже услуги художников по гриму.
По мнению Дойла, такая возможность - это бесценный опыт для начинающих кинематографистов, ведь по-настоящему научиться чему-либо можно только на площадке, в процессе работы.
«Я думаю, главная цель подобных мероприятий – это окунуться в рабочую атмосферу, получить эту возможность, почувствовать контакт, дать молодым сделать что-то самим. А на студии так много возможностей!», - прокомментировал Дойл.
Вместе с Кристофером на киностудию RWS приехал легендарный переводчик Василий Горчаков, благодаря которому начинающие кинематографисты смогли без трудностей пообщаться с мастером.
Дойл уделил внимание каждому проекту, пообщался со всей командой. Звезда кинематографа признался, что киностудия RWS произвела на него невероятное впечатление.
Кристофер Дойл не только остался доволен визитом на киностудию RWS, но и очень высоко оценил ее достоинства - от функциональных возможностей и ресурсов до места расположения: «Само расположение на заводе – это очень здорово! Правильно, что есть возможность использовать структуру и пространство этих площадей, давать огромному количеству людей возможность работать. Я бывал в Китае в подобном месте. Эти здания, дома… Нигде вы больше не получите таких ощущений! Я очень впечатлен! Я хочу немедленно снять здесь фильм!»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кристофер Дойл (II)

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Старая, грустная сказка..
Старая, грустная сказка..
Своим основным творческим направлением режиссер Надежда Александровна Кошеверова выбрала жанр сказки. В 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка» — блестящий сценарий, с гениальной точностью подобранный состав артистов получили признание у зрителя, критиков и вошли в историю отечественного кино.
Новогодняя сказка
Новогодняя сказка
25 декабря в Московском институте-интернате для инвалидов нарушением опорно-двигательной системы состоялась встреча с актером Сергеем Маковецким.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Елена Караваешникова
18 октября ушла из жизни сценарист Елена Караваешникова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Павел Кузин
Олеся Пуховая
Аракел Семёнов
Тамара Сёмина
Дмитрий Франько
Матьё Амальрик
Орсо Мария Гуэррини
Анни Жирардо
Зэкэри Найтон
Майкл Уэстон
Энтони Франчоза
Эберхард Эше
все родившиеся 25 октября >>

Премьеры ТВ

Скорая помощь
15 октября
НТВ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал

ревью