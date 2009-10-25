Кристофер Дойл: Я очень впечатлен!

анонс

16 января 2012 Награды режиссера Алексея Попогребского Режиссер Алексей Попогребский получил четыре приза на 42-м кинофестивале в Карловых Варах за работу над картиной "Простые вещи".

14 октября 1987 В Москву приезжает Вим Вендерс В Москву приезжает Вим Вендерс, в СССР впервые представлена ретроспектива его картин.

14 июля 2007 Старая, грустная сказка.. Своим основным творческим направлением режиссер Надежда Александровна Кошеверова выбрала жанр сказки. В 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка» — блестящий сценарий, с гениальной точностью подобранный состав артистов получили признание у зрителя, критиков и вошли в историю отечественного кино.